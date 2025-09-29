Thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, nhiều đại biểu Quốc hội đều ủng hộ phương án “một bộ sách giáo khoa” chung trên toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn giải trình tại phiên thảo luận

Chiều 29-9, hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8, khóa XV đã góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Đáng chú ý, với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, nhiều đại biểu Quốc hội đều ủng hộ phương án “một bộ sách giáo khoa” chung trên toàn quốc.

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, quy định Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất và chuyển thẩm quyền phê duyệt tài liệu địa phương và cho chủ tịch UBND tỉnh là xu hướng đúng. Đại biểu cũng đề xuất dự thảo luật cần quy định rõ về cơ chế thẩm định độc lập, minh bạch tiêu chuẩn tuyển chọn thành viên hội đồng thẩm định, chống xung đột lợi ích. Đồng thời, cần quy định rõ về lộ trình miễn phí sách giáo khoa nếu có và nguồn ngân sách để thực hiện. Đối với tài liệu địa phương thì cần có quy định rõ trình tự thẩm định công khai hồ sơ thẩm định và trách nhiệm pháp lý của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh.

Quang cảnh phiên họp

Nhiều đại biểu ủng hộ việc bỏ thi và cấp bằng tốt nghiệp THCS và chỉ duy trì kỳ thi THPT là cần thiết. Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) cơ bản thống nhất với phương án vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT.

“Một khi đã tạo ra chuẩn đo lường khách quan để đánh giá năng lực học sinh thì tôi cho rằng việc gắn kỳ thi này với việc xét tuyển đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp như hiện nay là phù hợp, do vậy, không nên tách kỳ thi tốt nghiệp THPT khỏi tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, nên cải tiến để kỳ thi gọn nhẹ nhưng vẫn đánh giá được năng lực toàn diện của học sinh”, đại biểu Nguyễn Văn Huy nêu.

Nhiều đại biểu Quốc hội cũng quan tâm đến vai trò then chốt của chính sách xã hội hóa trong bối cảnh nhu cầu học tập ngày càng đa dạng, nguồn lực công lập còn hạn chế.

Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn thay mặt cơ quan soạn thảo cho biết, việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT là cần thiết, không chỉ để đánh giá chuẩn đầu ra mà còn cung cấp dữ liệu khách quan phục vụ hoạch định chính sách.

Về đội ngũ giáo viên mầm non vùng khó khăn, Bộ trưởng cho biết hiện đã có cơ chế ưu tiên tuyển sinh con em dân tộc thiểu số, song lâu dài vẫn phải nâng cao chất lượng đầu vào để bảo đảm bền vững.

Trước ý kiến một số đại biểu bày tỏ băn khoăn về quy định cho phép các trường đại học được tổ chức đào tạo ở những trình độ khác, trong đó có giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo luật, ban soạn thảo đã cân nhắc kỹ lưỡng. Trước đây, nhiều trường đại học đã từng đào tạo các bậc cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp; thông lệ quốc tế cũng cho thấy mô hình này phổ biến.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, nếu mở rộng ồ ạt sẽ ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, định hướng là chỉ cho phép một số trường trong những ngành nghề đặc thù như: công nghệ, kỹ thuật, chuyên môn chuyên sâu - nơi thế mạnh của các trường đại học được phát huy hiệu quả - đồng thời, cần có quy định giám sát chặt chẽ để bảo đảm sự cân đối và phát triển hài hòa của toàn hệ thống...

LÂM NGUYÊN