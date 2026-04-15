Ưu tiên bố trí đường lánh nạn tại điểm xe dễ mất kiểm soát tốc độ

Bộ Xây dựng vừa phát công điện khẩn, đề nghị các địa phương rà soát hạ tầng, tăng cường cảnh báo, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông sau tai nạn xe khách rơi xuống vực tại Lâm Đồng làm 4 người tử vong và hơn 10 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách tại Lâm Đồng, ngày 6-4

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở xây dựng và các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông theo hướng khoa học, hợp lý trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, nhất là những tuyến đã phân cấp về địa phương.

Đồng thời, các đơn vị cần điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu đồng bộ với thực tế khai thác, nhất là các thiết bị cảnh báo tại những điểm đen, khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, như các tuyến đèo dốc, khu vực thường xuyên có sương mù, trơn trượt…

Đặc biệt, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương, đơn vị quản lý đường bộ nghiên cứu, bố trí đường lánh nạn tại các đoạn cua tay áo, dốc lớn, dốc dài - những vị trí có nguy cơ cao xảy ra sự cố mất phanh, mất kiểm soát tốc độ; ưu tiên triển khai tại các tuyến có lưu lượng xe tải, xe khách lớn, taluy âm sâu, tầm nhìn hạn chế.

Đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương phối hợp Cục Đăng kiểm Việt Nam siết chặt kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật, nhất là hệ thống phanh, lốp, đèn, thiết bị an toàn và thoát hiểm; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với phương tiện không đủ điều kiện.

MINH ANH