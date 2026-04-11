Nhiều loại rác thải trên cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ

Nhiều loại rác thải như dép, vỏ dừa, chai nhựa, lon nước ngọt, đặc biệt là mảnh vỏ xe ô tô, xuất hiện dọc dải phân cách tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một bao ni lông đen trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Thời gian gần đây, rác thải vương vãi dọc hai bên dải phân cách cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ và các đường dẫn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Clip: Rác thải trên cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ:

Ghi nhận của phóng viên, dọc dải phân cách, cứ vài trăm mét lại xuất hiện mảnh vỏ xe ô tô hỏng, hộp xốp, vỏ chai nhựa, lon nước ngọt, khúc gỗ ngắn, chiếc dép hoặc can nhựa…

Thùng giấy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Đây là tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn, kết nối các tỉnh miền Tây với TPHCM, tốc độ tối đa tại nhiều đoạn được phép từ 80-100 km/giờ. Với vận tốc này, chỉ cần một vỏ trái dừa hay lon nước, mảnh cao su từ vỏ xe bị gió cuốn văng ra giữa làn đường cũng khiến tài xế giật mình đánh lái, nhiều khả năng dẫn đến va chạm giao thông liên hoàn… Nhiều tài xế đang lưu thông gặp tình huống bất ngờ than thở về vấn đề này.

Vỏ xe trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Anh Lý Thành Tài, tài xế chở khách thường xuyên đi tuyến TPHCM – Cần Thơ cho biết, hàng ngày lưu thông trên tuyến này thấy rác tấp vào dải phân cách cũng rất lo lắng. Đề nghị các tài xế hãy bỏ rác đúng nơi quy định, kiểm tra phương tiện kỹ trước khi vào cao tốc.

Đại diện đơn vị quản lý vận hành cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ cho biết, lực lượng tuần tra, đơn vị quản lý tuyến thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý các sự cố phát sinh, trong đó có việc thu gom vật cản, rác thải rơi trên mặt đường nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, công tác này chỉ giải quyết phần ngọn. Điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của người tham gia giao thông.

Đề nghị các tài xế hãy bảo vệ chính mình và cộng đồng, không ném rác bừa bãi ra ngoài cửa xe khi lưu thông trên cao tốc, giữ gìn vệ sinh chung, đồng thời kiểm tra kỹ phương tiện để tránh rơi rớt mảnh vỡ, vỏ xe hỏng xuống mặt đường.

Một số hình ảnh rác nằm gần dải phân cách trên tuyến cao tốc TPHCM- Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ

Từ ngày 01-3-2026, theo Nghị định 336/2025/NĐ-CP, hành vi đổ rác thải ra đường bộ không đúng nơi quy định bị xử phạt đến 2 triệu đồng đối với cá nhân và từ 2–4 triệu đồng đối với tổ chức.

NGỌC PHÚC