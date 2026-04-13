Kiến nghị cho doanh nghiệp tạm ngừng khai thác tuyến vận tải kém hiệu quả

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã nhận được báo cáo của 31/34 sở xây dựng địa phương về việc tăng giá cước vận tải hành khách do tác động từ tình hình xung đột tại Trung Đông.

Tại Hà Nội, có 2 đơn vị vận tải kê khai tăng giá cước. Cụ thể, Công ty TNHH Văn Minh điều chỉnh giá trên 3 tuyến, mức tăng từ 5,9% đến 33,3%. Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội điều chỉnh giá trên 10 tuyến, mức tăng từ 11% đến 50%.

Tại TPHCM, có 38/97 đơn vị vận tải tuyến cố định điều chỉnh giá vé, với mức tăng phổ biến từ 5% đến 36%. Một số doanh nghiệp điều chỉnh trên nhiều tuyến, như: Công ty TNHH Việt Tân Phát tăng giá trên 33 tuyến, mức tăng 21%-30%; Công ty TNHH Toàn Thắng trên 20 tuyến, tăng 17%-36%; Công ty TNHH Vận tải Kumho Samco Buslines trên 12 tuyến, tăng 12%-19%; Công ty TNHH Du lịch Vận tải Tiến Oanh trên 10 tuyến, tăng 13%-18%; Công ty TNHH Vận tải Thảo Hồng trên 7 tuyến, tăng 16%-30%.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian gần đây, giá dầu diesel và xăng trong nước tăng mạnh, khoảng 20%-30%. Để giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp, nhiều sở xây dựng kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép doanh nghiệp vận tải hành khách tạm ngừng khai thác một số chuyến trên các tuyến hoạt động không hiệu quả.

Các địa phương cũng đề xuất không xử phạt đơn vị vận tải hành khách có sản lượng khai thác dưới 70% số chuyến đã đăng ký trong tháng, theo quy định tại Nghị định 158 của Chính phủ về vận tải đường bộ.

Bên cạnh đó, các địa phương kiến nghị Chính phủ xem xét các chính sách hỗ trợ như giảm hoặc miễn phí bảo trì đường bộ, phí bến bãi, lệ phí cầu đường; hỗ trợ lãi suất vay để giảm chi phí đầu vào.

