Phú Quốc báo cáo vụ bảo mẫu ngược đãi trẻ em tại cơ sở mầm non

Sáng 11-2, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết vừa có báo cáo về việc bảo mẫu có hành vi ngược đãi trẻ em tại cơ sở mầm non Happy Home.

Cô T. có hành vi thiếu chuẩn mực với bé trai. Ảnh cắt từ clip

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, sau khi xuất hiện đoạn clip trên mạng xã hội về sự việc trên, UBND đặc khu đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn vào cuộc, xác định sự việc diễn ra vào ngày 13-1 tại cơ sở mầm non Happy Home.

Đến ngày 30-1, sau khi có đơn trình báo, Công an đặc khu Phú Quốc đã mời các bên có liên quan làm việc, xác định cô bảo mẫu có hành vi dùng chân gạt bé sang một bên, dùng tay tác động vào vùng đùi bé nhằm mục đích để bé sợ, nín khóc.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ cơ sở mầm non đã yêu cầu cô bảo mẫu nghỉ việc ngay. UBND đặc khu đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra và yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động. Hiện Công an đặc khu Phú Quốc đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một phụ nữ mặc áo đen, nhiều lần đánh, dí vào đầu một bé trai. Nhận được phản ánh, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành xác minh. Công an đặc khu đã mời cô N.T.T.T (bảo mẫu trong clip) và chủ cơ sở mầm non Happy Home đến trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, cô T. đã thừa nhận hành vi của mình là không đúng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở mầm non tư thục Happy Home có 32 trẻ đang theo học, trong đó có 22 trẻ từ 18 - 36 tháng tuổi, 10 trẻ 4 - 5 tuổi.

Cơ sở có 7 người gồm giáo viên, bảo mẫu và nhân viên phục vụ. Đồng thời, chủ cơ sở chưa trình được đầy đủ các hồ sơ thủ tục thành lập nhóm trẻ theo quy định.

NAM KHÔI