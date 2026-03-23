Va chạm giữa máy bay Air Canada và xe cứu hỏa, 2 người thiệt mạng

Ngày 23-3, theo kênh CNN, xảy ra vụ va chạm giữa máy bay thuộc hãng hàng không Air Canada và xe cứu hỏa trên đường băng sân bay LaGuardia ở New York (Mỹ), khiến phi công và cơ phó thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay. Ảnh: WNBC

Chiếc máy bay gặp nạn là máy bay CRJ-900 của Air Canada Express, do đối tác Jazz Aviation vận hành, chở theo 72 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn xuất phát từ Montreal, Canada. Hàng chục người đã bị thương trong sự cố trên.

Những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy phần mũi và buồng lái của máy bay bị hư hỏng nặng. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng phó sự cố. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh đình chỉ cất cánh và cảnh báo thời gian gián đoạn có thể kéo dài. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Trước đó, sân bay LaGuardia đã chịu ảnh hưởng nặng nề do thời tiết xấu và tình trạng kiểm tra an ninh chậm trễ vì thiếu nhân sự do Bộ An ninh nội địa phải đóng cửa một phần.

PHƯƠNG NAM