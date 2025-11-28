Chiều 28-11, Trung tâm Chính trị phường Bà Rịa đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2025.

Khóa học diễn ra từ ngày 18 đến 28-11 với 127 học viên là cán bộ, đoàn viên, hội viên ưu tú đến từ 10 chi bộ, đảng bộ cơ sở và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Trong 10 ngày, học viên được tiếp cận 10 chuyên đề trọng tâm theo quy định của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bao gồm các nội dung nền tảng về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...

Kết thúc khóa học, 122/127 học viên được cấp giấy chứng nhận, 100% đạt yêu cầu; trong đó 70% đạt loại giỏi và 7 học viên xuất sắc.

