Vẫn thiếu giáo viên các môn nghệ thuật

Sở GD-ĐT TPHCM vừa công bố kết quả tuyển dụng giáo viên đợt 2 năm học 2025-2026. Năm nay, công tác tuyển dụng giáo viên được đánh giá có nhiều chuyển biến so với các năm học trước, tuy nhiên nguồn tuyển giáo viên các bộ môn nghệ thuật như Âm nhạc, Mỹ thuật vẫn tiếp tục gặp khó.

Nhu cầu 117, chỉ tuyển được... 3

Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên TPHCM tổ chức tuyển dụng giáo viên theo quy mô toàn thành phố, áp dụng cho tất cả bậc học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên. Việc “quy về một đầu mối” giúp ngành giáo dục chủ động hơn trong việc điều tiết nguồn tuyển giáo viên, đảm bảo nhu cầu dạy học của các trường học.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn) trong giờ học môn Mỹ thuật

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM, tổng nhu cầu tuyển dụng giáo viên đợt 2 cho năm học 2025-2026 toàn thành phố là hơn 1.400 giáo viên. Kết quả tuyển dụng đợt 2, có 686 ứng viên dự thi trúng tuyển, đạt tỷ lệ 49% so với nhu cầu. Tính chung hai đợt tuyển dụng trong năm học 2025-2026, TPHCM đã tuyển được 4.594 giáo viên, đạt tỷ lệ 80% nhu cầu tuyển dụng giáo viên của cả năm học. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD-ĐT TPHCM) Tống Phước Lộc cho biết, kết quả tuyển dụng cho thấy ở một số môn học đặc thù, số lượng giáo viên trúng tuyển chưa đạt so với nhu cầu. Đơn cử, môn Mỹ thuật cấp THCS có nhu cầu tuyển 117 giáo viên nhưng chỉ có 3 ứng viên trúng tuyển. Tương tự, môn Âm nhạc tuyển được 8 giáo viên ở cả 3 cấp học, trong khi nhu cầu tuyển hơn 170 người.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM nhìn nhận, tình trạng thiếu giáo viên các môn nghệ thuật đã tồn tại nhiều năm qua, không chỉ riêng ở TPHCM mà nhiều địa phương khác trên cả nước do nguồn đào tạo từ các trường sư phạm không nhiều. Trong điều kiện môi trường làm việc và thu nhập từ giảng dạy còn hạn chế, sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành này có xu hướng lựa chọn những cơ hội việc làm có thu nhập tốt hơn khiến nguồn tuyển giáo viên càng ít.

Ngoài ra, theo Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành) Huỳnh Thanh Phú, việc Bộ GD-ĐT xây dựng chương trình giáo dục khi chưa đồng bộ về đội ngũ và điều kiện triển khai đã đặt các trường vào thế bị động. Do môn học xây dựng trước, giáo viên tuyển dụng sau nên việc tuyển dụng không theo kịp nhu cầu giảng dạy.

Nỗ lực của các trường học

Ông Tống Phước Lộc cho biết, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động dạy và học tại các trường. Một trong những giải pháp tình thế đang được áp dụng là tăng cường liên kết giữa các trường học trong cùng khu vực để chia sẻ nguồn tuyển giáo viên, đồng thời hỗ trợ nhau về công tác chuyên môn.

Hiện nay, Sở GD-ĐT TPHCM đã chỉ đạo các địa phương rà soát đội ngũ giáo viên hiện có, từ đó xác định nhu cầu còn thiếu để đề xuất việc điều chuyển giáo viên. Trường hợp chưa thể bổ sung biên chế, trường học có thể ký hợp đồng thỉnh giảng giáo viên để bảo đảm dạy học không bị gián đoạn. Ngoài ra, nhà trường có thể huy động nguồn lực xã hội hóa hoặc hỗ trợ từ phụ huynh để tổ chức các hoạt động giáo dục đối với các bộ môn nghệ thuật.

Bên cạnh các giải pháp trước mắt, ngành giáo dục đang xây dựng các chính sách dài hạn nhằm tăng nguồn tuyển giáo viên các môn học đặc thù như: đặt hàng chỉ tiêu đào tạo với các trường sư phạm, đề xuất thêm chế độ ưu đãi nhằm giữ chân giáo viên. Thầy Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn), cho rằng, để giữ chân giáo viên dạy các môn học nghệ thuật, cần có chế độ thu hút trong tuyển dụng và đãi ngộ tương xứng giá trị lao động của các thầy, cô.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT (Công văn số 5215/BGDĐT-GDPT), đối với một số môn học và hoạt động giáo dục quy định tại chương trình giáo dục phổ thông được tổ chức dạy học vào buổi 1, nhà trường có thể mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia dạy học. Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT chủ động tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí, chính sách đãi ngộ cho chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương và quy định của pháp luật; khuyến khích, tạo điều kiện cho công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp từ cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng tham gia theo quy định của pháp luật. THU TÂM

MINH TRANG