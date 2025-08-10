Concert "Tổ quốc trong tim": Bản hoà ca của lòng yêu nước

Tối 10-8, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Báo Nhân Dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim". Chương trình thu hút hơn 50.000 khán giả có mặt trực tiếp tại sân vận động.

Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Dự chương trình có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Trong chương trình, có sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan lục quân 1. Các chiến sĩ đã tái hiện lại buổi duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở Nga vào tháng 5 vừa qua

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định, chương trình không chỉ là đêm nhạc đơn thuần, mà còn là bản hòa ca của lòng yêu nước kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu, nghệ thuật phức hợp với chiều sâu của lịch sử và cảm hứng thời đại, cảm xúc cộng đồng.

>> Hình ảnh tại concert "Tổ quốc trong tim":

68 quân nhân tái hiện lại màn diễu binh tại Quảng trường Đỏ

Đây là những quân nhân tiêu biểu của Trường Sĩ quan lục quân 1

Chương trình tái hiện những trang sử hào hùng, tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh và gửi gắm thông điệp về lòng tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới

Quang cảnh chương trình "Tổ quốc trong tim". Theo Ban Tổ chức, có hơn 50.000 khán giả đã tới sân vận động quốc gia Mỹ Đình để xem trực tiếp chương trình

Chương trình cũng tôn vinh những vận động viên xuất sắc đã làm rạng rỡ đất nước Việt Nam trong những năm qua

Hoạt cảnh trong tiết mục Huế - Sài Gòn - Hà Nội

Ban Tổ chức mong muốn âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn kết nối các thế hệ, là cách thức hiệu quả để kể lại câu chuyện đất nước một cách dung dị, chân phương mà sâu sắc

Tái hiện lại hình ảnh cha ông kéo pháo trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Cuối chương trình là màn bắn pháo hoa tầm thấp

ĐỖ TRUNG