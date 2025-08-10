Concert "Tổ quốc trong tim": Bản hoà ca của lòng yêu nước
Tối 10-8, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Báo Nhân Dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim". Chương trình thu hút hơn 50.000 khán giả có mặt trực tiếp tại sân vận động.
Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Dự chương trình có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định, chương trình không chỉ là đêm nhạc đơn thuần, mà còn là bản hòa ca của lòng yêu nước kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu, nghệ thuật phức hợp với chiều sâu của lịch sử và cảm hứng thời đại, cảm xúc cộng đồng.