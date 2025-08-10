Concert "Tổ quốc trong tim": Bản hoà ca của lòng yêu nước

Văn hóa - Giải trí

Tối 10-8, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Báo Nhân Dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim". Chương trình thu hút hơn 50.000 khán giả có mặt trực tiếp tại sân vận động.

Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Dự chương trình có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

z6893925200133_b6dca8d68b30411bf21da987ccc13481.jpg
Trong chương trình, có sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan lục quân 1. Các chiến sĩ đã tái hiện lại buổi duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở Nga vào tháng 5 vừa qua

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định, chương trình không chỉ là đêm nhạc đơn thuần, mà còn là bản hòa ca của lòng yêu nước kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu, nghệ thuật phức hợp với chiều sâu của lịch sử và cảm hứng thời đại, cảm xúc cộng đồng.

>> Hình ảnh tại concert "Tổ quốc trong tim":

16.jpg
68 quân nhân tái hiện lại màn diễu binh tại Quảng trường Đỏ
z6893925549628_800e4ad03cc148ee42e00fc885c96b51.jpg
Đây là những quân nhân tiêu biểu của Trường Sĩ quan lục quân 1
z6893925516993_7b62597fbd7dbb02453b3d919a30c7fc.jpg
15.jpg
z6893933241466_d340f0a6d248d68f441185f7c8582568.jpg
z6893933185334_a7623601af612eda6bd85cc1275b79ce.jpg
Chương trình tái hiện những trang sử hào hùng, tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh và gửi gắm thông điệp về lòng tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới
z6893933185356_96fd2ed91dd6e7c82aa9f6fe7d6ff761.jpg
Quang cảnh chương trình "Tổ quốc trong tim". Theo Ban Tổ chức, có hơn 50.000 khán giả đã tới sân vận động quốc gia Mỹ Đình để xem trực tiếp chương trình
z6893933196971_8d374ed3bf64009115ec653b2c5b8d52.jpg
z6893933199609_4386ae70df9303b1098d7042bcbe58a4.jpg
Chương trình cũng tôn vinh những vận động viên xuất sắc đã làm rạng rỡ đất nước Việt Nam trong những năm qua
z6893933204495_99321ae00fe0bda3c97ff8c445d928db.jpg
z6893933189713_669f651c0ee10688bf55e7ac62e58391.jpg
z6893933381052_88bda2d03b9e464515268a9e475d3ec3.jpg
Hoạt cảnh trong tiết mục Huế - Sài Gòn - Hà Nội
z6893933322627_b5c747a2b10873de8194a9bbf798f75c.jpg
Ban Tổ chức mong muốn âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn kết nối các thế hệ, là cách thức hiệu quả để kể lại câu chuyện đất nước một cách dung dị, chân phương mà sâu sắc
z6893933363663_e0ddef2f15b16b11e38a43a695baad13.jpg
z6893933370279_8540d85a78c92cf0f499d62c14a6f275.jpg
Tái hiện lại hình ảnh cha ông kéo pháo trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
z6893933363663_e0ddef2f15b16b11e38a43a695baad13.jpg
18.jpg
Cuối chương trình là màn bắn pháo hoa tầm thấp
17.jpg
12.jpg
ĐỖ TRUNG

