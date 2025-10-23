Vàng tiếp tục lao dốc, lùi về sát mốc 4.000 USD

Sau khi lập kỷ lục mới ở mức 4.381 USD/ounce vào đầu tuần, giá vàng thế giới đã đảo chiều giảm mạnh, mất hơn 8% chỉ trong 2 phiên gần nhất.

Theo dữ liệu thị trường ngày 22-10 (giờ quốc tế), giá vàng giao ngay (XAU/USD) giảm thêm 2,18%, xuống còn khoảng 4.035 USD/ounce, tiến sát ngưỡng tâm lý quan trọng 4.000 USD, mức mà kim loại quý này chỉ mới vượt qua cách đây hơn 10 ngày.

Cú điều chỉnh mạnh nhất kể từ năm 2020

Sau khi tăng gần 1/3 giá trị kể từ cuối tháng 8, đà tăng của vàng đã trở nên quá nóng về mặt kỹ thuật, dẫn đến hoạt động chốt lời ồ ạt của các nhà đầu tư trong hai phiên vừa qua. Phiên giảm hơn 6% ngày hôm qua được ghi nhận là phiên tệ nhất của vàng kể từ năm 2020.

Biểu đồ kỹ thuật cho thấy vàng đã phá vỡ xu hướng tăng chủ đạo hình thành từ tháng 7, báo hiệu nhịp điều chỉnh có thể chưa dừng lại. Các ngưỡng hỗ trợ gần nhất hiện nằm tại 4.115 USD, 4.000 USD, và 3.976 USD/ounce. Nếu thủng mốc 4.000 USD, giá có thể giảm sâu hơn về 3.889 USD, một mức quan trọng.

Tuy nhiên, trong trường hợp lực bán suy yếu, giá vàng có thể tạo nền tích lũy quanh vùng 4.000 - 4.100 USD để hồi phục trở lại vùng kháng cự 4.240 - 4.381 USD/ounce.

Yếu tố cơ bản vẫn hỗ trợ dài hạn

Dù giảm mạnh ngắn hạn, giới phân tích cho rằng các yếu tố cơ bản của vàng vẫn tích cực, nhất là khi Fed được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tuần tới. Lãi suất thấp hơn đồng nghĩa lợi suất trái phiếu giảm, qua đó củng cố sức hấp dẫn của vàng.

Ngoài ra, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt cũng khiến dòng vốn trú ẩn tạm thời rút khỏi vàng. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây gọi tình trạng đối đầu hiện nay là “không bền vững” và dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để tháo gỡ bất đồng.

Tuy vậy, tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần do bế tắc ngân sách kéo dài lại tạo rủi ro mới cho nền kinh tế, khiến nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ vàng như một hàng rào an toàn.

Vẫn là năm rực rỡ nhất của vàng

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng vẫn tăng hơn 54%, hướng tới năm tăng mạnh nhất trong lịch sử. Dù nhịp điều chỉnh hiện tại có thể khiến thị trường biến động mạnh trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là sự điều chỉnh lành mạnh sau giai đoạn tăng quá nhanh.

Giới đầu tư đang theo dõi sát mốc 4.000 USD, ranh giới quyết định liệu “đợt sóng vàng” 2025 có tiếp tục duy trì hay tạm thời lắng xuống.

VINH TRANG - marketpulse