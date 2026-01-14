VASEP cảnh báo rủi ro xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ

Kinh tế

Theo ước tính, nếu lệnh cấm áp dụng đầy đủ, nhóm mặt hàng hải sản Việt Nam liên quan có thể đối mặt nguy cơ sụt giảm kim ngạch xuất khẩu hơn 500 triệu USD mỗi năm tại thị trường Hoa Kỳ.

Trong 10 vấn đề của ngành thủy sản Việt Nam năm 2025 vừa được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) công bố, quy định của Hoa Kỳ theo Đạo luật bảo vệ động vật biển có vú (MMPA) được đánh giá là vấn đề đáng quan tâm đối với xuất khẩu thủy sản trong thời gian tới.

Theo VASEP, từ ngày 1-1-2026, Hoa Kỳ đã cấm nhập khẩu hải sản khai thác từ 11 nghề cá của Việt Nam do chưa được công nhận tương đương theo quy định MMPA. Riêng nghề ghẹ được gia hạn thêm 6 tháng, tính từ ngày 12-11-2025.

IMG_5589.jpeg
Hơn 80% lượng ghẹ xuất khẩu của Việt Nam là sang Hoa Kỳ. Nguồn: VASEP

VASEP cho biết, nếu các vướng mắc liên quan đến giám sát và giảm thiểu tình trạng đánh bắt không chủ đích đối với động vật biển có vú không sớm được tháo gỡ, hoạt động xuất khẩu hải sản khai thác vào thị trường Hoa Kỳ sẽ đối mặt rủi ro lớn trong năm 2026. Hiệp hội ước tính, lệnh cấm này có thể tác động hơn 500 triệu USD mỗi năm đến kim ngạch xuất khẩu, tương đương gần 1/4 tổng giá trị xuất khẩu các mặt hàng liên quan sang Hoa Kỳ.

Theo VASEP, từ ngày 1-1-2026, doanh nghiệp muốn xuất khẩu hải sản không vi phạm Đạo luật MMPA sang Hoa Kỳ phải có giấy chứng nhận COA (chứng nhận không vi phạm quy định của Hoa Kỳ về bảo vệ động vật biển có vú).

PHÚC VĂN

