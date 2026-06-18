Vì sao TPHCM oi nóng giữa mùa mưa?

Dù đã bước vào mùa mưa, thời tiết tại TPHCM những ngày gần đây vẫn ghi nhận nắng nóng ban ngày, oi bức, chiều tối xuất hiện mưa dông, có nơi mưa lớn.

Theo dữ liệu quan trắc tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, trưa 18-6 nhiệt độ dao động 34-35 độ C. Tuy nhiên, độ ẩm không khí cao khiến cảm giác thực tế oi bức hơn so với mức nhiệt đo được.

Cùng ngày, nhiều khu vực ở TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ xuất hiện mưa dông vào chiều tối, có nơi mưa to.

Cơn mưa chiều 18-6 tại TPHCM. Ảnh: QUỐC ANH

Cơ quan khí tượng cho biết, mùa mưa tại Nam bộ thường bắt đầu từ giữa đến cuối tháng 5 và kéo dài đến khoảng tháng 10 hoặc tháng 11. Trong thời kỳ này, gió mùa Tây Nam mang theo lượng ẩm lớn từ biển vào đất liền.

Tuy nhiên, mùa mưa không đồng nghĩa với việc nắng nóng chấm dứt. Những ngày ít mưa hoặc mưa đến muộn, bức xạ mặt trời vẫn khiến nền nhiệt tăng cao. Khi kết hợp với độ ẩm lớn, không khí trở nên oi bức rõ rệt.

Theo các chuyên gia khí tượng, nhiệt lượng tích tụ ban ngày cùng độ ẩm dồi dào từ gió mùa Tây Nam tạo điều kiện hình thành các đám mây đối lưu mạnh vào chiều tối, gây mưa rào và dông sau những giờ nắng nóng kéo dài.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, nền nhiệt 6 tháng cuối năm 2026 tại nhiều khu vực, trong đó có Nam bộ, có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Vì vậy, TPHCM có thể tiếp tục xuất hiện xen kẽ các đợt nắng nóng, oi bức và mưa dông đặc trưng mùa mưa.

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