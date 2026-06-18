TPHCM oi nóng ban ngày, chiều tối có mưa dông

Ngày 18-6, mưa dông tiếp diễn ở nhiều khu vực, TPHCM oi nóng ban ngày, chiều tối có mưa.

Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm 18-6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Tây Nguyên và Nam bộ duy trì hình thái mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 80mm. Mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Tại TPHCM, thời tiết duy trì trạng thái nắng gián đoạn vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Không khí khá oi bức do độ ẩm cao, nhiệt độ cảm nhận thực tế 34 độ C. Từ chiều đến tối, thành phố có khả năng tái diễn mưa rào và dông cục bộ (xác suất 60-70%).

PHÚC HẬU