Viện KSND TPHCM đề nghị từ 2 đến 2,5 năm tù đối với Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục

Viện KSND TPHCM đề nghị tuyên phạt Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công mức án từ 3-4 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên từ 2-2,5 năm tù về tội “Lừa dối khách hàng”.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại phiên xét xử liên quan sản phẩm kẹo Kera, đại diện VKS cho rằng, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt (CER) gồm Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công, đã cùng nhau xây dựng kịch bản, đưa ra nhiều thông tin sai lệch về vùng nguyên liệu, tính năng và công dụng của sản phẩm trên mạng xã hội nhằm bán hàng, thu lợi bất chính.

Theo hồ sơ, ban đầu các cổ đông thống nhất để bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên hưởng 25% lợi nhuận từ việc bán sản phẩm. Tại tòa, bị cáo Thuỳ Tiên cho biết, nhóm chỉ trao đổi về tỷ lệ hưởng lợi “chứ không yêu cầu góp vốn”. Sau đó vì cho rằng dự án “hay” nên bị cáo chủ động đề nghị nâng tỷ lệ.

Bị cáo Thùy Tiên bày tỏ sự ân hận, "nếu biết sản phẩm như vậy thì không bao giờ làm". Bị cáo rất hối hận và bất ngờ khi xem kết luận giám định sản phẩm. Bị cáo hiểu trách nhiệm của mình và mong đây là bài học cho tất cả mọi người.

Về khắc phục hậu quả, bị cáo cho biết đã nộp 3,2 tỷ đồng theo tỷ lệ hưởng lợi.

Tại phiên toà, các bị cáo đều thừa nhận hành vi, khai báo phù hợp với nhau và xác nhận rõ vị trí, trách nhiệm của mình trong vụ án. Theo nội dung xét hỏi, Lê Tuấn Linh với cương vị giám đốc, là người chịu trách nhiệm toàn diện đối với hàng hóa trong hồ sơ công bố, từ an toàn thực phẩm, quy cách chất lượng, bao bì cho đến việc giới thiệu và quảng bá sản phẩm kẹo Kera ra thị trường.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bị cáo Phạm Quang Linh tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đối với Lê Thành Công, HĐXX ghi nhận bị cáo là người trực tiếp làm việc, trao đổi và thống nhất việc sản xuất với Nguyễn Phong; đồng thời tiếp nhận toàn bộ thông tin từ phía đối tác rồi chuyển lại cho các thành viên còn lại. Vì vậy, hai bị cáo Linh và Công được xác định vai trò ngang nhau.

Nhóm bị cáo Thái Hằng, Quang Linh và Thùy Tiên được đánh giá giữ vai trò ngang nhau và thấp hơn so với Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công. Từ các căn cứ trên, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công mức án từ 3 đến 4 năm tù. Với các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên, VKS đề nghị mức án từ 2 năm đến 2,5 năm tù, cùng về tội “Lừa dối khách hàng”.

Ngoài hình phạt tù, VKS cũng đề xuất áp dụng hình phạt bổ sung, mỗi bị cáo bị phạt 50 triệu đồng; đồng thời, số tiền đã bị phong tỏa trong các tài khoản sẽ được sung công quỹ Nhà nước để phục vụ việc khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng, thực phẩm kẹo bổ sung Super Greens Gummies (còn gọi kẹo Kera) là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng các cổ đông của CER lên ý tưởng hợp tác. Trong vụ việc, Nguyễn Thúc Thùy Tiên hưởng 30% lợi nhuận, nhóm cổ đông của CER hưởng 70%. Nguyễn Thúc Thùy Tiên ngoài việc góp vốn, còn có nhiệm vụ làm đại diện hình ảnh cho sản phẩm kẹo Kera. Sau khi bàn bạc, các cá nhân quyết định chọn ý tưởng sản xuất “kẹo rau củ” nhằm đánh vào tâm lý người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe. Trong hồ sơ công bố sản phẩm ghi rõ: kẹo Kera chứa 22 nguyên liệu, trong đó có 10 loại bột rau củ quả, chiếm tới 28,13%. Song, cơ quan công tố xác định nhóm cổ đông của CER không giám sát sản xuất, không rõ sản phẩm thực sự được làm từ nguyên liệu gì. Thậm chí, nhóm cổ đông này còn nắm được kết quả thử nghiệm hàm lượng chất xơ chỉ chiếm 0,9%. Cơ quan công tố cáo buộc, nhóm này đã 6 lần livestream, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, tạo hiệu ứng mạnh, từ đó có hơn 56.000 khách hàng mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera, thu về hơn 17,5 tỷ đồng. Tuy vậy, một số khách hàng đã mang kẹo đi kiểm nghiệm thì phát hiện trong 100g kẹo Kera chỉ có 0,51g chất xơ, không đúng như quảng cáo. Theo cáo trạng, trong 17,5 tỷ đồng doanh thu, nhóm này đã hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

KIM THỨC