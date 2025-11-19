Sáng nay 19-11, xét xử hoa hậu Thùy Tiên cùng đồng phạm

7 giờ sáng, các bị cáo được dẫn giải tới TAND TPHCM. Viện KSND tối cao truy tố các bị can Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) cùng Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội lừa dối khách hàng.

Xe chở các bị cáo đến tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo cáo trạng, thực phẩm kẹo bổ sung Super Greens Gummies (còn gọi kẹo Kera) là sản phẩm của hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng các cổ đông của CER lên ý tưởng hợp tác. Trong vụ việc, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên hưởng 30% lợi nhuận, nhóm cổ đông của CER hưởng 70%. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên ngoài việc góp vốn, còn có nhiệm vụ làm đại diện hình ảnh cho sản phẩm kẹo Kera.

Các bị cáo tại phiên tòa, sáng 19-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Phạm Quang Linh tại phiên tòa, sáng 19-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Người có liên vụ án tham dự phiên tòa, sáng 19-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tọa phiên tòa, sáng 19-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau khi bàn bạc, các cá nhân trên quyết định chọn ý tưởng sản xuất “kẹo rau củ” nhằm đánh vào tâm lý người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe. Trong vụ án, CER đã hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (có trụ sở tại tỉnh Đắk Lắk), do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất, lấy tên là “thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies”.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Nguyễn Thị Thái Hằng được dẫn giải tới tòa, sáng 19-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong hồ sơ công bố sản phẩm ghi rõ kẹo Kera chứa 22 nguyên liệu, trong đó có 10 loại bột rau củ quả chiếm tới 28,13%. Song, cơ quan công tố xác định nhóm cổ đông của CER không giám sát sản xuất, không rõ sản phẩm thực sự được làm từ nguyên liệu gì. Thậm chí, nhóm cổ đông này còn nắm được kết quả thử nghiệm hàm lượng chất xơ chỉ chiếm 0,9%.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên trước phiên xét xử, sáng 19-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Để bán kẹo Kera, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs “vẽ” ra kịch bản quảng cáo sai sự thật, tung ra hàng loạt video, livestream trên mạng xã hội dàn dựng cảnh “vùng nguyên liệu xanh mướt” tại Lâm Đồng và Đắk Lắk, quảng cáo kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ tươi sạch.

Phạm Quang Linh trước phiên xét xử, sáng 19-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nguyễn Thị Thái Hằng trước phiên xét xử, sáng 19-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cơ quan công tố cáo buộc, các bị can đã 6 lần livestream, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, tạo hiệu ứng mạnh, từ đó có hơn 56.000 khách hàng mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera, thu về hơn 17,5 tỷ đồng. Tuy vậy, một số khách hàng đã mang kẹo đi kiểm nghiệm thì phát hiện trong 100g kẹo Kera chỉ có 0,51g chất xơ, không đúng như quảng cáo.

Theo cáo trạng, trong 17,5 tỷ đồng doanh thu, các bị can đã hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

KIM THỨC - HOÀNG HÙNG