Thi đua phải gắn chặt với việc hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Tại phiên họp, các ý kiến phát biểu cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của hội đồng và tờ trình của Bộ Nội vụ về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại phiên họp thứ nhất của hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu chỉ đạo và kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác lập những nền tảng quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, hoàn thành 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, với những yêu cầu rất cao. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với công tác thi đua, khen thưởng ngày càng cao. Các phong trào thi đua yêu nước phải tiếp tục đổi mới, thiết thực, thực chất, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ chính trị, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, tạo động lực bứt phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phiên họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, ngày 15-4. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng cho rằng, thi đua trong giai đoạn mới phải gắn chặt với việc thực hiện, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân; triển khai kế hoạch thi đua theo tiêu chí rõ nhiệm vụ, có thời hạn, có đầu mối, đo lường bằng kết quả cụ thể, gắn với kết quả đầu ra; phát huy, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời, không hình thức, hướng tới người dân và cơ sở, tập trung vào đối tượng trực tiếp tạo ra giá trị; tôn vinh và lan tỏa những gương sáng, mô hình hay, cách làm tốt; tập trung phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua; tạo động lực chuyển hóa chủ trương đúng đắn thành hành động, kết quả thực chất, cụ thể.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) rà soát các phong trào thi đua đã được phát động, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030, tổ chức thực hiện nhanh, kịp thời, hiệu quả.

Về trọng tâm công tác thi đua - khen thưởng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ phải tập trung vào các nội dung: thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo Thủ tướng, để góp phần tăng trưởng kinh tế 2 con số, phải quyết liệt cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh, giúp cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp lớn vào tăng trưởng.

Cùng với đó, muốn tăng trưởng kinh tế 2 con số thì chính quyền địa phương 2 cấp phải vận hành hiệu quả, xác định năm 2026 là "năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở"; giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, xử lý các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực, khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống trước khi phát huy mạnh mẽ hơn các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tiết kiệm ít nhất 10% chi thường xuyên năm 2026 (tương đương khoảng 170.000 - 180.000 tỷ đồng để dành thêm nguồn lực cho các nhiệm vụ ưu tiên), đồng thời tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, tiết kiệm xăng dầu với các chỉ tiêu định lượng cụ thể để góp phần tăng trưởng. Các cấp, các bộ, ngành, địa phương bắt buộc phải tiết kiệm, càng trong bối cảnh khó khăn càng phải tiết kiệm khi mua sắm, tổ chức hội nghị, hội thảo, đi lại…

LÂM NGUYÊN