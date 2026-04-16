Giá dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh

SGGPO

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, liên bộ Công thương - Tài chính vừa điều hành giá xăng dầu, áp dụng từ 0 giờ ngày 16-4. Theo đó, giá các mặt hàng dầu tiếp tục giảm mạnh, giá xăng tăng nhẹ.

Người dân đổ xăng tại cây xăng

Cụ thể, dầu diesel 0.05S giảm 1.928 đồng/lít, giá bán lẻ tối đa không cao hơn 31.041 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.281 đồng/kg, giá bán lẻ tối đa không cao hơn 20.332 đồng/kg.

Xăng E5RON92 tăng 248 đồng/lít, không cao hơn 22.592 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 218 đồng/lít, không cao hơn 23.761 đồng/lít.

Kỳ này, liên bộ quyết định không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng và tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn là 400 đồng/lít đối với dầu diesel, 800 đồng/kg đối với dầu mazut. Đây là kỳ thứ 2 liên tiếp trích lập Quỹ bình ổn giá sau nhiều kỳ xả để hỗ trợ giá xăng dầu trong nước.

So với kỳ điều hành ngày 9-4, giá dầu tiếp tục giảm mạnh. Trước đó, giá dầu diesel ở mức 32.969 đồng/lít, dầu mazut 22.613 đồng/kg; xăng E5RON92 22.344 đồng/lít, xăng RON95-III 23.543 đồng/lít.

Theo liên bộ, việc điều hành giá lần này bám sát diễn biến giá xăng dầu thành phẩm thế giới trong kỳ từ ngày 9-4 đến 15-4.

PHÚC HẬU

