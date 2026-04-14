Những ngày trung tuần tháng 4-2026, từ tinh mơ, bãi trước vùng biển Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) đã rộn ràng tiếng người, tiếng máy nổ xen lẫn tiếng sóng vỗ. Không khí lao động khẩn trương, tấp nập kéo dài suốt buổi sáng, khi hàng chục tàu cá nối đuôi nhau cập bờ, khoang đầy ắp cá cơm tươi rói.

Sau hơn hai tuần cá cơm xuất hiện dày đặc, ngư dân phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) bước vào cao điểm khai thác. Từ ngoài khơi trở về, những mẻ lưới nặng trĩu nhanh chóng được chuyển lên bờ. Trên bãi cát, từng tốp lao động thoăn thoắt phân loại, cân đong, gánh cá. Một “chợ cá” nhộn nhịp thu nhỏ hình thành ngay bên mép sóng.

Hàng chục sọt cá cơm sọc than tươi rói được ngư dân đưa lên bờ. Ảnh: TIẾN THẮNG

Ông Nguyễn Văn Út, một ngư dân có nhiều năm bám biển, vừa tất bật cùng bạn thuyền chuyển cá, vừa chia sẻ: “Tụi tôi đi từ nửa đêm, đến sáng là quay về. Chuyến này được hơn trăm sọt cá, bán liền tại bãi cũng thu hơn 40 triệu đồng”. Theo ngư dân địa phương, giá cá hiện đã giảm so với những ngày đầu mùa, từ mức hơn 30.000 đồng/kg xuống còn khoảng 19.000 - 22.000 đồng/kg, nhưng nhờ sản lượng cao nên ngư dân vẫn có lãi khá.

Ngư dân Mũi Né trúng đậm cá cơm sọc than. Ảnh: TIẾN THẮNG

Không xa đó, tàu của ông Trần Văn Thu cũng vừa cập bến với gần 200 sọt cá cơm than, tương đương hơn 3,4 tấn cá. Chỉ sau một buổi sáng, toàn bộ số cá đã được thương lái thu mua hết, mang lại nguồn thu hàng chục triệu đồng cho chuyến biển ngắn ngày.

Thương lái nhanh chóng thu mua cá cơm đưa đi tiêu thụ. Ảnh: TIẾN THẮNG

Điều đặc biệt ở đây là cách mua bán khá “linh hoạt”. Cá không cân lẻ từng ký mà được ước lượng theo sọt, mỗi sọt khoảng 17kg. Giá trung bình khoảng 330.000 đồng/sọt, tùy theo độ tươi và kích cỡ cá. Những sọt cá đầy ắp, ánh bạc lấp lánh dưới nắng sớm, nhanh chóng được chuyển lên xe để đưa về các cơ sở chế biến.

Cá cơm được bán theo từng sọt. Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo các thương lái, cá cơm năm nay không chỉ nhiều mà còn đạt chất lượng tốt, rất phù hợp để chế biến nước mắm truyền thống hoặc hấp xuất khẩu. “Mỗi ngày tôi thu mua hàng trăm tấn cá, chủ yếu cung cấp cho các lò hấp và cơ sở làm nước mắm”, bà Nguyễn Thị Bảy, một thương lái lâu năm tại bãi biển, phấn khởi nói.

Cá cơm tươi được đưa đi ủ chượp làm nước mắm và làm cá hấp phơi khô đưa đi xuất khẩu.

Mùa cá cơm đã mang lại nguồn thu cho ngư dân và tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương. Ngay trên bãi biển, hàng chục phụ nữ, người lớn tuổi tham gia khiêng cá, phân loại, đóng sọt. Công việc tuy nặng nhọc nhưng thu nhập khá ổn định.

Những người phụ nữ và cả nam giới tham gia khiêng cá thuê. Ảnh: TIẾN THẮNG

Chị Huỳnh Thị An, một lao động bốc vác, cho biết: “Mỗi giỏ khoảng 17kg, tôi được trả từ 3.000 - 5.000 đồng. Làm từ sáng sớm đến trưa cũng kiếm được 400.000 - 500.000 đồng”. Với nhiều người dân, đây là nguồn thu đáng kể trong lúc nông nhàn.

Nhiều phụ nữ có thêm thu nhập khi xách cá cơm thuê. Ảnh: TIẾN THẮNG

Không riêng Mũi Né, thời điểm này, các vùng ven biển như La Gi hay Tuy Phong cũng đang bước vào vụ cá cơm sôi động. Tàu thuyền ra vào liên tục, mang theo kỳ vọng về một mùa biển “trúng đậm”.

Niềm vui của ngư dân Mũi Né khi trúng cá cơm. Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo ngành chức năng, trong những tháng đầu năm 2026, thời tiết thuận lợi, ngư trường ổn định đã tạo điều kiện cho hoạt động khai thác hải sản phát triển. Đặc biệt, nguồn lợi cá cơm xuất hiện dày, tập trung ở các vùng lộng và khu vực phía nam Phú Quý, góp phần nâng sản lượng khai thác toàn tỉnh.

Thống kê cho thấy, sản lượng thủy sản tỉnh Lâm Đồng quý 1-2026 ước đạt hơn 53.000 tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Con số này không chỉ phản ánh tín hiệu tích cực từ biển mà còn là động lực để ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển.

TIẾN THẮNG