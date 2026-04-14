Ngân hàng Nhà nước theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất

Thông tin tại buổi họp báo, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, tính đến ngày 31-3, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 19,18 triệu tỷ đồng, tăng gần 3,2% so với cuối năm 2025. Năm 2026, NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%. Tuy nhiên, con số trên sẽ có sự điều chỉnh tăng hoặc giảm để phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, định hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Về điều hành lãi suất, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, các tháng đầu năm 2026, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho các TCTD tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế. Đồng thời, NHNN tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD.

Thông tin thêm về việc giảm lãi suất của các TCTD, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ (NHNN) cho biết, ngay sau cuộc họp ngày 9-4 với Thống đốc NHNN, các TCTD đã đồng thuận giảm mặt bằng lãi suất. Đến nay, có 26 TCTD đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết với mức điều chỉnh giảm từ 0,1 đến 0,5%/năm, chủ yếu là các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, từ đó có cơ sở giảm lãi suất cho vay hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Về tỷ giá, theo đại diện NHNN, từ đầu năm đến nay, tỷ giá USD/VND có xu hướng giảm trong giai đoạn trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, tỷ giá và thị trường ngoại tệ vẫn tiếp tục chịu áp lực từ các diễn biến phức tạp, khó lường trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, NHNN tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần giảm bớt các cú sốc bên ngoài.

Về quản lý thị trường vàng, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, giá vàng biến động ở mức cao trong các tháng đầu năm gắn liền với những biến động từ bên ngoài. Trong bối cảnh đó, NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng trong nước và quốc tế, phối hợp với các cơ quan hữu quan để tăng cường công tác quản lý và có biện pháp ổn định thị trường vàng theo thẩm quyền.

Thông tin thêm về vấn đề này, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (NHNN) cho biết, đến nay đã có 11 doanh nghiệp và TCTD nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu vàng. Việc xét duyệt hồ sơ đang được NHNN phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xem xét và sẽ công bố khi có kết quả chính thức.

Về định hướng điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, NHNN tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường; có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thị trường vàng; thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

