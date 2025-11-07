Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp bán dẫn đầu tư hiệu quả

Chiều tối 6-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với đoàn 32 lãnh đạo hiệp hội và doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực bán dẫn thuộc Hiệp hội Bán dẫn toàn cầu (SEMI) đang thăm, làm việc tại Việt Nam và dự Triển lãm quốc tế về Bán dẫn (SEMI Expo) Việt Nam năm 2025.

Bà Linda Tan, Chủ tịch SEMI Khu vực Đông Nam Á, phát biểu tại buổi làm việc

Ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu và đề xuất chính đáng của các đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, Việt Nam đã ban hành Chiến lược Phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành Công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ban hành Danh mục 11 công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó có bán dẫn. Việt Nam phấn đấu sang năm có cơ sở đầu tiên sản xuất chíp bán dẫn. Đề nghị Hiệp hội Bán dẫn toàn cầu và các DN bán dẫn thế giới tin tưởng vào môi trường đầu tư và tiếp tục đầu tư vào Việt Nam; tiếp tục đề xuất cơ chế, chính sách để phát triển ngành Bán dẫn Việt Nam trên tinh thần hai bên cùng có lợi; hỗ trợ, hợp tác cùng Việt Nam phát triển hệ sinh thái bán dẫn; xây dựng Trung tâm nghiên cứu phát triển tại Việt Nam; giúp Việt Nam phát triển ngành Bán dẫn toàn diện từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, chứ không chỉ dừng lại ở kiểm thử, đóng gói; hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ các DN Việt Nam cùng tham gia vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Giải đáp những đề nghị của các đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng thông thoáng; phát triển hạ tầng, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, thông suốt, đáp ứng nhu cầu phát triển; phát triển quản trị và nguồn nhân lực thông minh; cải cách thủ tục hành chính, trong đó thành lập Bộ phận một cửa đầu tư - Cổng đầu tư quốc gia một cửa; tạo chuỗi giá trị để DN vừa và nhỏ cùng tham gia; hình thành hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam để các nhà đầu tư vào kinh doanh hiệu quả. Việt Nam cam kết đảm bảo ổn định, kiến tạo cho phát triển, tạo điều kiện tốt nhất để các DN đầu tư hiệu quả tại Việt Nam, trên tinh thần “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, DN, người dân” và 3 cùng: Cùng lắng nghe và thấu hiểu; Cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; Cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng chung niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào.

TTXVN