Việt Nam và New Zealand chia sẻ quan điểm, tầm nhìn chung về nhiều vấn đề khu vực, quốc tế

Chiều 29-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee nhân dịp đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee chiều 29-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025) và Việt Nam đang kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 2-2025 đã mở ra một giai đoạn hợp tác mới, Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng đề nghị New Zealand tiếp tục tăng số lượng học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại New Zealand.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong 80 năm qua; đánh giá Việt Nam đang có vai trò, vị thế ngày càng cao tại các diễn đàn khu vực, quốc tế và khẳng định mong muốn không ngừng tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và New Zealand.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường các chuyến thăm, trao đổi cấp cao và các cấp; hợp tác sâu sắc hơn nữa về quốc phòng - an ninh.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, Việt Nam và New Zealand chia sẻ quan điểm, tầm nhìn chung về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, APEC, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

