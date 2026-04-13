VinaPhone đảm bảo công nghệ phục vụ xác thực thông tin thuê bao

VinaPhone đã chủ động triển khai nhiều giải pháp từ nâng cấp hệ thống kỹ thuật, đến tăng cường truyền thông và hỗ trợ trực tiếp khách hàng trên toàn quốc, giúp khách hàng thực hiện nhanh chóng và thuận tiện xác thực thông tin thuê bao theo quy định mới từ 15-4.

Theo Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN ngày 31-3-2026 của Bộ KH-CN, việc xác thực thông tin thuê bao di động là quy định bắt buộc nhằm bảo đảm tính chính xác của dữ liệu người dùng thuê bao di động, đồng thời góp phần hạn chế SIM rác, ngăn chặn các hành vi lừa đảo công nghệ cao.

Với người dùng, đây là cơ hội để chủ động kiểm tra lại các số điện thoại đang đăng ký theo thông tin cá nhân của mình thông qua ứng dụng VNeID, từ đó kịp thời phát hiện thuê bao không còn sử dụng hoặc không thuộc quyền quản lý và xác nhận các số thuê bao sử dụng chính thức, qua đó bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trên môi trường số.

Cửa hàng giao dịch VinaPhone hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao

Khách hàng cần làm gì để xác thực thuê bao?

Theo quy định, kể từ ngày 15-4, toàn bộ người dùng trên cả nước sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng VNeID về danh sách các số thuê bao đang đăng ký theo thông tin cá nhân của mình. Sau đó, người dùng cần truy cập ứng dụng để xác nhận những số điện thoại bản thân đang sử dụng hoặc không sử dụng. Những thuê bao được xác nhận đang sử dụng sẽ hoàn tất thủ tục xác thực theo quy định (đối với căn cước/căn cước công dân 12 số thì người dùng chỉ cần xác nhận đang sử dụng là hoàn thành, đối với chứng minh nhân dân 9 số thì sau khi xác nhận cần phải cập nhật lại thông tin thuê bao bằng căn cước/căn cước công dân 12 số).

Thời gian qua, VinaPhone đã chuẩn bị nhiều kênh hỗ trợ linh hoạt cho khách hàng trong suốt quá trình xác thực thông tin thuê bao. Với các trường hợp đăng ký mới thuê bao, thay đổi thông tin thuê bao, đổi thiết bị đầu cuối hoặc cần chuẩn hóa dữ liệu, khách hàng có thể thực hiện xác thực sinh trắc học ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc đến các điểm giao dịch VinaPhone trên toàn quốc để được hỗ trợ trực tiếp bằng căn cước công dân gắn chip.

Để xác thực thông tin thuê bao, khách hàng cần phải có tài khoản VneID định danh mức 2 hoặc căn cước công dân gắn chip, sau đó lựa chọn 1 trong 3 cách sau:

1. Truy cập ứng dụng VNeID trên điện thoại di động, khách hàng nhấn “Truy cập chức năng” tại màn hình trang chủ, nhập passcode rồi chọn mục “Số điện thoại”.

2. Truy cập ứng dụng MyVNPT và thực hiện theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng. Chi tiết xem tại: https://digishop.vnpt.vn/tin-tuc-km/tu-van/huong-dan-xac-thuc-thong-tin-thue-bao-vinaphone-qua-vneid-va-cccd-gan-chip-theo-quy-dinh-moi-2026.

3. Đến các điểm giao dịch gần nhất của VinaPhone mang theo căn cước công dân gắn chip hoặc có tài khoản VNeID mức 2 để được nhân viên nhà mạng hỗ trợ.

Hỗ trợ khách hàng ở nước ngoài và các nhóm khách hàng đặc thù

Khách hàng VinaPhone đang ở nước ngoài có thể xác thực thông tin thuê bao từ xa qua ứng dụng MyVNPT kết hợp căn cước công dân gắn chip, qua đó có thể hoàn tất thủ tục nhanh chóng, an toàn, thuận tiện mà không cần về nước, đồng thời luôn duy trì kết nối thông suốt dù ở bất cứ đâu.

Đặc biệt, với người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc các nhóm cần hỗ trợ đặc biệt, VinaPhone sẽ phối hợp với lực lượng công an cấp xã tổ chức hỗ trợ xác thực trực tiếp tại nơi cư trú. Đây là nỗ lực nhằm bảo đảm mọi khách hàng đều có thể thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Theo lộ trình các thuê bao chưa hoàn tất xác thực, không được xác nhận trên VNeID hoặc có thông tin chưa trùng khớp với Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được thông báo và xử lý theo từng bước, từ tạm dừng dịch vụ một chiều đến hai chiều, tiến tới thu hồi số nếu không bổ sung thông tin theo quy định.

VinaPhone khuyến nghị khách hàng chủ động tải, truy cập ứng dụng MyVNPT, kiểm tra trên ứng dụng VNeID, thực hiện xác thực thông tin thuê bao sớm để bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường số và bảo đảm sử dụng dịch vụ liên tục, an toàn. Thông tin chi tiết liên hệ tổng đài 18001091 hoặc truy cập www.vnpt.vn.

HỒNG HƯNG