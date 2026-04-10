VNPT Money ra mắt “Tiện ích Metro” đi tàu điện không tiền mặt

Sự hợp tác giữa VNPT Money và Hà Nội mang đến cho người dùng trải nghiệm di chuyển thuận tiện hơn trên ứng dụng Hà Nội Metro, từ kích hoạt vé thông minh đến thanh toán không tiền mặt.

Người dùng có thể bắt đầu hành trình chỉ với vài thao tác cơ bản trên ứng dụng Hà Nội Metro. Trong đó, tính năng vé thông minh (Tap & Go) cho phép kích hoạt vé trực tiếp trên ứng dụng và quét mã QR để qua cổng kiểm soát. Cách làm này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, đặc biệt trong những khung giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, ví thanh toán VNPT Money tích hợp trên ứng dụng Hà Nội Metro giúp người dùng dễ dàng mua vé lượt, vé tuần, vé tháng, nạp tiền điện thoại hay mua gói cước ngay trên cùng một nền tảng. Ứng dụng Hà Nội Metro không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, mà còn từng bước trở thành một công cụ tiện ích hàng ngày.

Chạm QR - quét là đi với tính năng vé thông minh mà VNPT Money tích hợp trên Hà Nội Metro

Điểm đáng chú ý của “Tiện ích Metro” không chỉ nằm ở yếu tố công nghệ, mà ở cách công nghệ được đưa vào giải quyết những bất tiện rất cụ thể trong quá trình di chuyển hàng ngày. Với giải pháp mới từ VNPT Money và Hà Nội Metro, nhiều khâu đã được đơn giản hóa. Người dùng có thể chủ động hơn trong việc mua vé, kích hoạt vé và kiểm soát hành trình của mình. Việc chuyển từ trải nghiệm truyền thống sang trải nghiệm số giúp quá trình đi lại trở nên nhẹ nhàng, thuận tiện hơn mỗi ngày.

Kích hoạt ví thanh toán VNPT Money trên app Hà Nội Metro nhận nhiều ưu đãi

Không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dùng, sự hợp tác giữa VNPT Money và Hà Nội Metro còn góp phần giải quyết những bài toán lớn hơn của giao thông đô thị hiện đại. Việc giảm phụ thuộc vào tiền mặt giúp giảm tải cho quầy bán vé, tăng tốc độ lưu thông tại các nhà ga, hạn chế ùn ứ vào giờ cao điểm và nâng cao hiệu quả vận hành của toàn hệ thống metro.

Sự đồng hành giữa VNPT Money và Hà Nội Metro cho thấy xu hướng công nghệ đang ngày càng gắn chặt với nhu cầu thiết thực của người dân, góp phần xây dựng một môi trường giao thông hiện đại, văn minh và thuận tiện hơn cho Thủ đô.

Từ ngày 8-4 đến 20-5-2026, người dùng kích hoạt thành công ví thanh toán trên ứng dụng Hanoi Metro sẽ nhận ưu đãi trị giá 50.000 đồng. Bên cạnh đó, chương trình hoàn tiền 50% giá vé khi sử dụng vé thông minh cũng được áp dụng từ ngày 8-4 đến 30-4-2026.

HỒNG HƯNG