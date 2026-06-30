Vĩnh biệt GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối: Một nhân cách lớn, một nhà quản trị tầm vóc

Sáng sớm 29-6, tôi nhận được tin Nhà giáo Nhân dân, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối qua đời, hưởng đại thọ 92 tuổi. Một cuộc đời tận hiến cho nền y học và giáo dục y khoa Việt Nam đã khép lại, nhưng di sản mà ông để lại sẽ còn mãi.

GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức giàu truyền thống hiếu học, nhân nghĩa ở xứ Thanh. Năm 1960, sau khi tốt nghiệp bác sĩ, ông được giữ lại công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội. Dưới sự dìu dắt trực tiếp của GS Tôn Thất Tùng, BS Nguyễn Đình Hối được rèn luyện chuyên môn vững vàng và thấm nhuần sâu sắc triết lý của người thầy thuốc: nghiêm cẩn, tận tâm và hết lòng vì người bệnh.

Năm 1981, theo lời mời của GS Trương Công Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM lúc bấy giờ, BS Nguyễn Đình Hối chuyển công tác vào TPHCM. Với năng lực chuyên môn và uy tín của mình, ông lần lượt đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa Y, rồi Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM giai đoạn 1993-2007. Dù ở cương vị nào, ông cũng dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp đào tạo nhân lực y tế và phát triển nền giáo dục y khoa. Tôi luôn khâm phục GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối ở tư duy quản trị đặc biệt, người có tầm nhìn lỗi lạc về xây dựng nguồn nhân lực y tế Việt Nam.

GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối, người thầy lỗi lạc của nhiều thế hệ bác sĩ Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Ký ức về GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối luôn rất rõ nét trong tôi. Năm 1992, khi tôi nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Y tế, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối đã đồng hành với tôi đến những vùng còn khó khăn của đất nước, với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực y tế. Từ Tây Ninh, Hậu Giang, Cần Thơ đến Tây Nguyên đều ghi dấu những đóng góp của GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối trong công tác đào tạo.

Đặc biệt, vào những năm 1990, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nghiêm trọng đội ngũ cán bộ y tế trình độ cao. GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối được giao trọng trách hỗ trợ xây dựng đội ngũ giảng viên và chương trình đào tạo. Từ những nền móng ban đầu ấy, Khoa Y của Trường Đại học Cần Thơ từng bước phát triển, góp phần hình thành Trường Đại học Y Dược Cần Thơ như ngày nay.

Trên cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối bắt đầu một hành trình chưa từng có tiền lệ: xây dựng mô hình Trường - Viện đầu tiên tại Việt Nam. Đó là phòng khám thực hành của Trường Đại học Y Dược TPHCM - tiền thân của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM ngày nay. Vượt qua nhiều quan điểm còn khác biệt lúc bấy giờ, với sự ủng hộ của Bộ Y tế và lãnh đạo TPHCM, cơ sở y tế này được xây dựng mà không sử dụng ngân sách nhà nước.

Ngày 10-4-1994, phòng khám đa khoa đặc biệt có giường lưu và có phòng mổ chính thức khai trương. Và hôm nay, sau hơn 30 năm, phòng khám non trẻ ấy đã trở thành một trong những cơ sở y tế hàng đầu cả nước, sánh ngang với quốc tế, ứng dụng nhiều kỹ thuật cao; đồng thời thực hiện hiệu quả ba nhiệm vụ: khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Là một nhà nghiên cứu, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối đã chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học lớn cùng hơn 70 công trình chuyên ngành giá trị. Nhiều công trình khoa học về y học kỹ thuật cao của ông đã được ứng dụng hiệu quả tại các bệnh viện trên cả nước.

Suốt cuộc đời y nghiệp, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối là một người thầy mẫu mực, nghiêm túc, tận tâm với nghề, thương yêu và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên học tốt, thực hành tốt. Đối với tôi và các đồng nghiệp, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối là một nhà quản trị có tầm nhìn chiến lược, một người thầy tận tụy, một nhà khoa học liêm chính; một thầy thuốc luôn tận tâm - tận lực - tận hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cuộc đời của GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối sẽ mãi là tấm gương sáng để các thế hệ thầy thuốc noi theo trên hành trình giỏi y thuật, vững y lý, sáng y đức.

Vĩnh biệt Nhà giáo Nhân dân, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối! Vĩnh biệt một người anh, một người đồng hành, một người thầy thuốc mà tôi luôn kính trọng!

Với những cống hiến to lớn cho nền y học nước nhà, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, giải thưởng Ngoại khoa Tôn Thất Tùng và giải thưởng “Thành tựu trọn đời - Lifetime Achievement Award” do Hiệp hội Quản lý Bệnh viện châu Á trao tặng…

PGS-TS-BS Trần Thị Trung Chiến Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống Ban Dân y miền Nam