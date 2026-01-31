Dàn cast “Đệ nhất mưu sinh” hào hứng làm lác, múa lân
SGGPO
Tập 4 chương trình truyền hình thực tế "Đệ nhất mưu sinh" vừa lên sóng tối 30-1, trong sự chờ đợi của khán giả về những công việc mà các nghệ sĩ tham gia cùng nhà nông.
Trong tập này, hai khách mời Nguyên Thảo, Tín Nguyễn cùng Huy Khánh và Ma Ran Đô tham gia thu hoạch lác. Những bó lác được các nghệ sĩ cắt gọn, phân loại, phơi khô trước khi đưa về cơ sở dệt chiếu.
Phía bên kia, Huy Khánh và Tín Nguyễn từ ý định xin hái mướp, cả hai chớp cơ hội chuyển hướng sang xin bán phụ ổi. Ổi ban đầu có giá 10.000 đồng/kg, Huy Khánh nâng mức giá lên thành 20.000 đồng/kg, cơ hội sinh lời mở ra ngay trước mắt nhờ khả năng buôn bán của Huy Khánh. Tín Nguyễn không khỏi ngỡ ngàng, chỉ trong thời gian ngắn, 77kg ổi được bán hết, hai anh em còn tự mua thêm 3kg làm quà.