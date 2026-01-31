Dàn cast “Đệ nhất mưu sinh” hào hứng làm lác, múa lân

Tập 4 chương trình truyền hình thực tế "Đệ nhất mưu sinh" vừa lên sóng tối 30-1, trong sự chờ đợi của khán giả về những công việc mà các nghệ sĩ tham gia cùng nhà nông.

Trong tập này, hai khách mời Nguyên Thảo, Tín Nguyễn cùng Huy Khánh và Ma Ran Đô tham gia thu hoạch lác. Những bó lác được các nghệ sĩ cắt gọn, phân loại, phơi khô trước khi đưa về cơ sở dệt chiếu.

Nguyên Thảo và Tín Nguyễn đảm nhận bó lác

Huy Khánh thu hoạch lác

Ma Ran Đô được giao vác bó lác lớn

Các nghệ sĩ cùng người dân trò chuyện

Buổi chiều, cả đoàn tiếp tục lên đường tìm việc làm. Trong đó, tại một vườn hoa tết, Nguyên Thảo cột khung chậu hoa, nhận 25.000 đồng/giờ

Ma Ran Đô được giao việc trộn, xúc đất với mức 30.000 đồng/giờ

Ma Ran Đô và Nguyên Thảo không giấu được niềm hạnh phúc giản dị khi được chủ vườn trao tiền công sau một ngày lao động vất vả

Phía bên kia, Huy Khánh và Tín Nguyễn từ ý định xin hái mướp, cả hai chớp cơ hội chuyển hướng sang xin bán phụ ổi. Ổi ban đầu có giá 10.000 đồng/kg, Huy Khánh nâng mức giá lên thành 20.000 đồng/kg, cơ hội sinh lời mở ra ngay trước mắt nhờ khả năng buôn bán của Huy Khánh. Tín Nguyễn không khỏi ngỡ ngàng, chỉ trong thời gian ngắn, 77kg ổi được bán hết, hai anh em còn tự mua thêm 3kg làm quà.

Huy Khánh và Tín Nguyễn đi bán ổi

Buổi tối, đoàn lân nhà má Bảy đã kéo đến tập luyện. Nhờ kinh nghiệm diễn xuất, Huy Khánh nhanh chóng nhập vai Thần Tài, Ma Ran Đô vai ông Địa, cả hai kiêm luôn múa rồng

Tiếng trống lân vang rộn, hàng xóm kéo đến xem rất đông, cười nói reo hò tạo nên bức tranh miền quê ấm áp mỗi dịp xuân về. Nguyên Thảo và Tín Nguyễn cũng nhân cơ hội học nghề, trải nghiệm lần đầu múa lân đầy hào hứng

THU HƯƠNG