Gần 100 nghệ sĩ hội tụ trong live concert “Mùa chim én bay” của NSƯT Vũ Thắng Lợi

Quy tụ gần 100 nghệ sĩ, nhạc công cùng dàn khách mời đa thế hệ, live concert Mùa chim én bay được xem là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của NSƯT Vũ Thắng Lợi.

NSƯT Vũ Thắng Lợi và ê kíp thu âm album "Mùa chim én bay"

Ngày 31-1, tại Hà Nội, NSƯT Vũ Thắng Lợi chính thức công bố dự án âm nhạc lớn nhất trong năm 2026 mang tên live concert Mùa chim én bay và album cùng tên. Đêm nhạc dự kiến tổ chức tối 13-3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Giữa thị trường âm nhạc sôi động, NSƯT Vũ Thắng Lợi tiếp tục chọn con đường riêng, sang trọng, chuẩn mực và đậm chất nhân văn. Anh cho biết: “Tôi chưa từng thực hiện một chương trình nào có lực lượng đông đảo như lần này. Gần 100 nghệ sĩ đứng chung trên sân khấu là giấc mơ tôi ấp ủ nhiều năm, để âm nhạc người lính vang lên ở tầm vóc xứng đáng”.

NSƯT Vũ Thắng Lợi và ê kíp thực hiện Mùa chim én bay

Với nam nghệ sĩ, Mùa chim én bay không chỉ là tên một live concert mà còn là thông điệp về sự hồi sinh và khát vọng vươn mình của âm nhạc cách mạng trong bối cảnh mới.

Trên hành trình hơn một thập kỷ, Vũ Thắng Lợi đã tạo dựng dấu ấn qua các album Tình ca (2014), Khát vọng (2020), Quê (2021) và 5 live concert cá nhân. Nếu những dự án trước thiên về tự sự, thì Mùa chim én bay mở rộng biên độ biểu đạt với quy mô đồ sộ, hướng đến trải nghiệm Symphony đa tầng với sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ thuộc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

“Khi bài hát cuối cùng vang lên và khán giả cùng hòa giọng, tôi tin chim én đã thực sự mang mùa xuân về”, NSƯT Vũ Thắng Lợi nói.

MAI AN