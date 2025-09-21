Vĩnh Long: Bãi rác An Hiệp tiếp nhận rác trở lại

Gần 9 giờ sáng, các xe chuyên dụng đã vận chuyển rác thu gom từ các xã thuộc huyện Châu Thành, TP Bến Tre trước đây về tập kết tại bãi rác An Hiệp.

Bãi rác An Hiệp tiếp nhận trở lại rác của TP Bến Tre và huyện Châu Thành trước đây. Ảnh: TÍN HUY

Ngày 21-9, ông Võ Văn Ngoan, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long cho biết, bãi rác An Hiệp chính thức tiếp nhận rác thải sinh hoạt của các xã thuộc Thành phố (TP) Bến Tre và huyện Châu Thành trước đây, sau hơn 1,5 tháng tạm ngưng do quá tải và phát sinh mùi hôi.

Gần 9 giờ sáng, các chuyến xe chở rác của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre đã lần lượt đưa rác về tập kết tại bãi rác An Hiệp, trung bình 60 phút/chuyến. Trong ngày đầu tiên, dự kiến có 10 xe vận chuyển với trọng lượng 80 tấn rác sẽ được vận chuyển về bãi.

Theo ông Nguyễn Tấn Vũ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre, việc thu gom sẽ được thực hiện thường xuyên hằng ngày nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường tại địa bàn. Dự kiến ngày mai 22-9, đơn vị sẽ tiếp tục vận toàn bộ lượng rác về, dự kiến gần 200 tấn rác.

Trước đó, từ ngày 3-8, do bức xúc trước tình trạng ô nhiễm, mùi hôi lan rộng, người dân sống gần bãi rác đã ngăn cản xe chở rác vào bãi rác An Hiệp. Bãi rác chỉ còn tiếp nhận rác của huyện Ba Tri trước đây với khối lượng khoảng 40 – 50 tấn/ngày. Trong khi đó, lượng rác tồn đọng tại TP Bến Tre và Châu Thành trước đây buộc phải tập kết tạm tại xưởng của Nhà máy xử lý rác Bến Tre (phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long), lên đến hơn 9.000 tấn trong hơn 1,5 tháng qua.

Sau hơn 1,5 tháng xử lý mùi hôi, bãi rác An Hiệp đã tiếp nhận trở lại. Ảnh: TÍN HUY

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm được xác định là do thời gian qua mưa nhiều, một số hạng mục kỹ thuật chưa hoàn thành, khiến rác phân hủy mạnh, phát sinh mùi hôi. Sau khi triển khai nhiều giải pháp, đến nay toàn bộ các ô chôn lấp đã được phủ bạt, hệ thống tách và thoát nước mưa hoàn thiện, nước rỉ rác được đưa về ao lưu chứa để xử lý. Quy trình tiếp nhận – vận hành cũng được xây dựng lại, đảm bảo kiểm soát mùi hôi, giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường xung quanh.

Công tác vận động, tuyên truyền được tăng cường. Hiện có 43/46 hộ dân sinh sống quanh khu vực đồng thuận cho bãi rác tiếp nhận trở lại, với điều kiện đơn vị vận hành phải xử lý triệt để mùi hôi và nếu phát sinh trở lại phải ngưng tiếp nhận để khắc phục.

Bãi rác An Hiệp được quy hoạch là một trong ba khu liên hợp xử lý rác thải của tỉnh Bến Tre cũ. Sau khi Nhà máy xử lý rác Bến Tre ngưng hoạt động từ cuối năm 2022, đây là nơi tiếp nhận, xử lý rác sinh hoạt chủ yếu của tỉnh, với khối lượng trung bình 200 – 220 tấn/ngày. Trong đó, rác từ TP Bến Tre và Châu Thành chiếm khoảng 160 – 170 tấn, còn lại là từ huyện Ba Tri.

Theo quy hoạch, bãi rác An Hiệp sẽ tiếp tục đảm nhận việc tiếp nhận, xử lý rác thải của các địa bàn trên cho đến khi Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện (công suất 650 tấn/ngày) tại phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long đi vào hoạt động, dự kiến cuối năm 2027. Trong giai đoạn này, bãi rác sẽ được mở rộng giai đoạn 3, kết hợp trồng cây xanh tạo khoảng cách an toàn với khu dân cư, đồng thời nghiên cứu di dời các hộ dân bị ảnh hưởng.

TÍN HUY