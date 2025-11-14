Vĩnh Long đề xuất nhiều giải pháp chống ngập do triều cường

Trước tình trạng triều cường dâng cao kết hợp mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều tuyến giao thông trọng yếu, chiều 14-11, ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, cho biết đơn vị đã đề xuất UBND tỉnh triển khai các giải pháp nâng cấp hạ tầng giao thông, ưu tiên xử lý các điểm ngập sâu, đảm bảo việc đi lại và sinh hoạt cho người dân.

Đợt triều cường vừa qua khiến 5 tuyến quốc lộ qua địa bàn bị ngập cục bộ, gồm: QL1 (đoạn qua Bến xe Bình Minh ngập sâu 0,5 – 0,7m), QL53, QL54, QL57 và QL60. Ngoài ra, hàng loạt tuyến đường tỉnh như 901, 903, 904, 905, 907, 908, 909 và 910 cũng xuất hiện nhiều điểm ngập, có nơi sâu đến 0,8m.

Tại khu vực đô thị, tình trạng ngập nặng tập trung ở các phường Long Châu, Thanh Đức, Phước Hậu, Tân Hạnh và trên các tuyến đường như 30 Tháng 4, Ba Tháng Hai, Trần Phú, Nguyễn Thị Út, Tô Thị Huỳnh, Trần Văn Ơn và Hưng Đạo Vương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Tuyến đường thuộc phường Long Châu bị ngập sâu do triều cường

Theo ông Phúc, nguyên nhân chính là do địa hình dạng lòng chảo, cao trình thấp, nhiều khu vực chưa có đê bao hoặc đê bao chưa khép kín. Đặc biệt, mực nước triều cường năm nay đạt đỉnh 2,26m – mức cao nhất từ trước đến nay, cao hơn 9cm so với kỷ lục năm 2022. Một số tuyến còn bị mất nắp van ngăn triều, khiến nước sông tràn ngược vào hệ thống thoát nước.

Để ứng phó, Sở Xây dựng đã chỉ đạo lập danh mục và đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn năm 2026 cho các dự án nâng cấp, sửa chữa và chống ngập – ưu tiên các khu vực ngập sâu. Đồng thời, kiến nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ hơn 7,8 tỷ đồng khẩn cấp để khắc phục các điểm hư hỏng tại QL53, QL53B và QL54; phối hợp Khu quản lý đường bộ 4 đẩy nhanh đầu tư nâng cấp QL1, QL53 nhằm chống ngập bền vững.

Đoạn qua Bến xe Bình Minh trên tuyến Quốc lộ 1 bị ngập do triều cường

Tại đô thị, tỉnh giao Ban Quản lý Dự án giao thông nghiên cứu đầu tư nâng cấp các tuyến: 30 Tháng 4, Ba Tháng Hai, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thái Tổ và Trần Phú – đảm bảo đồng bộ cao trình chống ngập với trục đường Trưng Nữ Vương. Song song đó, các dự án kè, đê hiện hữu đang được đẩy nhanh thi công, đồng thời nghiên cứu đầu tư thêm các tuyến mới tại các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng.

Trọng tâm là hoàn thiện hệ thống kè, đê bao tại khu vực TP Vĩnh Long cũ như: kè sông Long Hồ (từ cầu Lầu đến cầu Ngã Tư) và kè sông Cổ Chiên (từ phường Thanh Đức đến phà Đình Khao).

Các giải pháp kỳ vọng sẽ giúp Vĩnh Long chủ động ứng phó với triều cường ngày càng cực đoan, giảm thiểu tình trạng ngập úng, bảo vệ đời sống người dân và an toàn giao thông.

TÍN HUY