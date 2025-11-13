ĐBSCL: Giá dừa khô nguyên liệu giảm sâu, nông dân lao đao

Những ngày qua, giá dừa khô nguyên liệu tại nhiều tỉnh ĐBSCL giảm mạnh, chỉ còn 60.000 - 80.000 đồng/chục (12 trái), bằng khoảng 1/3 so với cùng kỳ tháng trước. Tình trạng này khiến nhiều hộ trồng dừa gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh chi phí phân bón, nhân công, vận chuyển đều tăng cao.

Theo ông Trần Văn Đạt, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Định Thủy (xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, giá dừa khô giảm mạnh, từ mức 200.000 đồng/chục hồi tháng trước xuống còn khoảng 80.000 đồng/chục hiện nay.

Ông Trần Văn Đạt cho biết, giá giảm quá nhanh trong khi đang vào mùa mưa, sản lượng dừa thấp nhưng vẫn khó tiêu thụ. Với mức giá này, nông dân hợp tác xã gần như chỉ hòa vốn, không đủ chi phí chăm sóc vườn dừa.

Theo các thương lái, giá dừa giảm do lượng tiêu thụ trong nước chậm lại, trong khi các doanh nghiệp chế biến giảm thu mua vì khó xuất khẩu. Một số nhà máy cho biết, các đơn hàng sang Trung Quốc, Ấn Độ, và Trung Đông bị gián đoạn do chi phí vận chuyển tăng, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dừa khô và sản phẩm từ dừa. Bên cạnh đó, giá dừa trong nước trước đây tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp tạm thời chuyển sang nhập khẩu dừa khô từ Indonesia, Thái Lan, làm cung trong nước dư thừa.

Giá dừa khô nguyên liệu chỉ còn 80.000 đồng chục, người nông dân gặp khó trong chi phí cải tạo vườn

Ông Văn Hữu Huệ, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long cho biết, Vĩnh Long hiện có gần 120.000ha dừa với khoảng 22 triệu cây, chiếm hơn 50% diện tích dừa cả nước. Tuy nhiên, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, phụ thuộc thương lái khiến đầu ra bấp bênh, giá biến động thất thường. Việc thiếu liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp chế biến cũng khiến chuỗi giá trị dừa chưa được khai thác hiệu quả. Theo ông Văn Hữu Huệ, định hướng trọng tâm thời gian tới là phát triển vùng nguyên liệu dừa hữu cơ theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng bền vững cho ngành dừa địa phương.

Cùng với đó, địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ thổ nhưỡng vùng dừa để quản lý sản xuất khoa học, đồng thời phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn kết nông dân với doanh nghiệp, bảo đảm đầu ra ổn định và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc phục vụ xuất khẩu. Hiện Vĩnh Long có hơn 30.000ha dừa hữu cơ đạt tiêu chuẩn quốc tế và 156 mã số vùng trồng được cấp cho xuất khẩu sang Trung Quốc, Mỹ, EU và Nhật Bản.

TÍN HUY