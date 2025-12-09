Vĩnh Long hỗ trợ 15 hợp tác xã nông nghiệp xây dựng mô hình điển hình

Tỉnh Vĩnh Long đang hỗ trợ 15 HTX nông nghiệp xây dựng mô hình điển hình theo Nghị quyết 106, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Vĩnh Long lựa chọn 15 HTX tiêu biểu để đầu tư trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể theo hướng bền vững. Ảnh: TÍN HUY

Ngày 9-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa cho biết, tỉnh đang triển khai hỗ trợ 15 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp xây dựng mô hình điển hình theo Nghị quyết 106/NQ-CP ngày 18-7-2023 của Chính phủ về phát triển HTX nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đây đều là các HTX hoạt động hiệu quả, phù hợp với đặc thù ngành hàng, vùng miền và điều kiện phát triển của địa phương.

Theo ông Châu Văn Hòa, việc lựa chọn 15 HTX tiêu biểu để đầu tư trọng tâm là bước đi thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể theo hướng bền vững. Các HTX này được định hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ nông sản; ưu tiên phát triển gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thông qua các mô hình điển hình, tỉnh kỳ vọng mở rộng quy mô sản xuất, thu hút nông dân, tổ chức và cá nhân tham gia HTX; từng bước đưa HTX trở thành mô hình kinh tế - xã hội nòng cốt ở khu vực nông thôn. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tăng thu nhập cho người dân, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng thu hút đầu tư và thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đến nay, tổng kinh phí hỗ trợ cho 15 HTX hơn 21,3 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn huy động hợp pháp.

Các HTX gồm: Thới Thạnh, Bưởi da xanh Bến Tre, Tân Phú, Mỹ Chánh, Bảo Thuận, Phước Hảo, Thành Chí, Châu Hưng, Xuân Thành, Ngũ Lạc, Mekong Green, Tấn Đạt, Phương Thúy, Chánh An và Phước Hậu.

Các HTX này hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, dịch vụ nông nghiệp với hơn 4.100 thành viên. Ngành hàng chủ lực gồm dừa, lúa gạo, rau màu, bưởi da xanh, sầu riêng, cam sành, chanh không hạt, dưa lưới, nuôi bò và nghêu.

Nhiều HTX đang sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm OCOP. Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu của các HTX dao động từ 150 triệu đồng đến 20 tỷ đồng.

Các HTX còn được hỗ trợ tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và từng bước triển khai chuyển đổi số

Thời gian qua, tỉnh triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp hỗ trợ 15 HTX, tập trung nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện tổ chức sản xuất và mở rộng thị trường.

Tỉnh đã đào tạo cán bộ quản lý HTX; tư vấn xây dựng phương án kinh doanh; hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, MSC; xây dựng thương hiệu, mã số vùng trồng và sản phẩm OCOP.

Ngoài ra, các HTX còn được hỗ trợ tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và từng bước triển khai chuyển đổi số; đồng thời đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, sơ chế, chế biến – bảo quản nông sản; hỗ trợ HTX tiếp cận vốn tín dụng và phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với liên kết chuỗi giá trị.

TÍN HUY