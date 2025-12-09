Vĩnh Long đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, mở rộng không gian phát triển và kết nối vùng

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: HN

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu nhấn mạnh định hướng phát triển của địa phương trong giai đoạn mới, trong đó đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược được xem là trụ cột tạo đột phá, góp phần mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối vùng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: HN

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, năm 2025, Vĩnh Long triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh đặc biệt khi toàn tỉnh thực hiện tinh gọn bộ máy, sáp nhập và hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh theo lộ trình chung. Bước sang năm 2026 – năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Vĩnh Long đặt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững; trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của vùng ĐBSCL; sở hữu hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương trong khu vực.

Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 6 nhóm nội dung lớn. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông mang tính chiến lược, có khả năng tạo sức lan tỏa, gắn kết liên vùng và phát huy lợi thế của từng tiểu vùng, từng ngành kinh tế. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy hoạch tích hợp, quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch cấp xã; chú trọng phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ giữa đường bộ, đường thủy, đường biển, đường sông để nâng cao hiệu quả kết nối.

Kỳ họp lần này dự kiến xem xét và thông qua 22 nghị quyết quan trọng. Đây là cơ sở pháp lý nhằm giúp HĐND, UBND và các ngành, các cấp triển khai hiệu quả công tác quản trị, điều hành phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian tới.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2025, Vĩnh Long tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành và vượt 21/24 chỉ tiêu chủ yếu. Ba chỉ tiêu chưa đạt gồm: tỷ trọng kinh tế nông nghiệp – phi nông nghiệp; phát triển nhà ở xã hội; và tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học.

Trong năm, tỉnh tập trung nguồn lực cho nhiều dự án giao thông trọng điểm có tính kết nối vùng và liên kết liên tỉnh. Nổi bật là các công trình: cầu Rạch Miễu 2, cầu Đại Ngãi, cầu Ba Lai 8, cầu Đình Khao, cầu Cửa Đại; tuyến tránh Quốc lộ 57 (đường dẫn vào cầu Đình Khao); tuyến đường bộ ven biển kết nối Bến Tre – Trà Vinh (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long) với Tiền Giang (nay là Đồng Tháp). Nhiều dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác, tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa, lưu thông nội tỉnh và liên tỉnh, góp phần giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X diễn ra trong hai ngày 9 và 10-12, dự kiến thông qua nhiều quyết sách quan trọng, mở ra nền tảng để Vĩnh Long bứt phá trong giai đoạn mới với định hướng trọng tâm là hạ tầng giao thông chiến lược.

