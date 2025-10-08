Vĩnh Long khẳng định vai trò đầu tàu năng lượng tái tạo vùng ĐBSCL

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội thảo

Tham dự hội thảo có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long; ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà khoa học trong lĩnh vực năng lượng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, với hơn 740km bờ biển, nguồn sinh khối dồi dào, cùng bức xạ mặt trời cao quanh năm, Đồng bằng sông Cửu Long đang trở thành vùng có tiềm năng lớn nhất cả nước về phát triển điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối. Trong đó, Vĩnh Long – nằm ở vị trí trung tâm vùng, có kết nối giao thông và hạ tầng thuận lợi – đang từng bước khẳng định vai trò đầu tàu năng lượng tái tạo của khu vực.

Hiện nay, nhiều dự án điện gió, điện mặt trời đang được triển khai nhanh chóng tại địa phương. Khi đi vào vận hành đồng bộ, các dự án này sẽ tạo nguồn năng lượng ổn định, đóng góp đáng kể vào ngân sách, tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững, hướng đến khát vọng xanh của tỉnh.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, trong bối cảnh Chính phủ đang hoàn thiện Quy hoạch điện VIII và các cơ chế đấu thầu, đầu tư, truyền tải và lưu trữ năng lượng, hội thảo lần này là dịp để các địa phương, bộ ngành, doanh nghiệp và nhà khoa học cùng thảo luận, tháo gỡ khó khăn, tìm hướng đi mới cho phát triển năng lượng tái tạo vùng ĐBSCL.

Ông chỉ rõ, hiện khu vực và địa phương đang đối diện với ba “nút thắt lớn” cần được tháo gỡ: thể chế và thủ tục đầu tư vẫn còn chồng chéo, kéo dài; hạ tầng truyền tải, giải tỏa công suất chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; cơ chế lựa chọn nhà đầu tư cần minh bạch, linh hoạt, khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Với tinh thần “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cam kết sẽ lắng nghe, tháo gỡ từng vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án năng lượng tái tạo phát triển đúng hướng, đúng tiến độ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, đã xác định khát vọng đưa Vĩnh Long trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tiến tới trung tâm xuất khẩu năng lượng sạch của cả nước.

Theo Giám đốc Sở Công thương, để hiện thực hóa khát vọng đó, không chỉ cần quy hoạch và nguồn vốn, mà quan trọng hơn là một tư duy mới, cơ chế mới, nơi mọi thành phần kinh tế cùng tham gia, cùng hưởng lợi, cùng phát triển bền vững.

“Phát triển năng lượng tái tạo không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà còn là câu chuyện của tri thức, trách nhiệm và tầm nhìn – chuyển từ khai thác tài nguyên sang khai thác trí tuệ, từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Hội thảo cũng là dịp để các bên cập nhật xu hướng, chính sách, quy hoạch và công nghệ mới nhất, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, và cùng nhau đề xuất các giải pháp đột phá nhằm đưa năng lượng tái tạo trở thành động lực trung tâm của nền kinh tế xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

TÍN HUY