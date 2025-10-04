Vĩnh Long: Phát hiện, thu giữ hơn 7 tấn sản phẩm động vật quý hiếm nhập lậu

Ngày 4-10, Trung tá Lê Văn Quí, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cổ Chiên (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển số lượng lớn sản phẩm động vật quý hiếm nhập lậu trái phép từ Indonesia về Việt Nam.

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ ngày 3-10, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Cổ Chiên phát hiện 2 phương tiện khả nghi di chuyển từ ngoài biển vào khu vực vàm sông Eo Lói, thuộc xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long. Hai phương tiện do Phạm Văn Hoan (sinh năm 1969, trú tại xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình) và SYAMSADI (sinh năm 1973, quốc tịch Indonesia) điều khiển. Qua kiểm tra, cả hai đối tượng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ liên quan đến phương tiện.

Tang vật là những sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm. Ảnh: BP

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 2 phương tiện chở số lượng lớn hàng hóa nghi là sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm: hơn 4,2 tấn vảy động vật nghi vảy tê tê; 150 bộ da trăn; 40kg mật động vật; hơn 1 tấn thịt ốc khô; gần 1,6 tấn da cá; 17,5kg còi ốc; 36kg xương động vật; 100kg da động vật chưa xác định chủng loại; 2,3kg mang cá; 39 mỏ chim; 210 răng động vật; cùng 30 chai ghi nhãn mật ong. Tổng cộng số hàng nặng hơn 7 tấn. Toàn bộ lô hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Qua đấu tranh ban đầu, hai đối tượng khai nhận toàn bộ số hàng được mua từ Indonesia, vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ kiếm lời. Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long xác định hành vi trên có dấu hiệu buôn lậu, tang vật gồm nhiều bộ phận cơ thể động vật quý hiếm nằm trong danh mục được pháp luật Việt Nam bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm khai thác, buôn bán.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Vĩnh Long) và Hạt Kiểm lâm khu vực 3 lập biên bản vụ việc, tạm giữ người, phương tiện cùng toàn bộ tang vật, tiến hành các thủ tục xử lý theo đúng quy định pháp luật.

TÍN HUY