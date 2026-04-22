Vĩnh Long ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh

Ngày 22-4, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh, nhằm tạo khung định hướng để các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn chuyển dần sang mô hình phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Du lịch Cồn Chim được nhiều du khách ưu tiên trong chuyến hành trình khi đến Vĩnh Long

Bộ tiêu chí được áp dụng cho 3 nhóm chính gồm doanh nghiệp lữ hành, khu - điểm du lịch và cơ sở lưu trú du lịch. Đây được xem là bước cụ thể hóa chủ trương phát triển du lịch theo hướng xanh, có trách nhiệm và thích ứng tốt hơn với yêu cầu phát triển mới.

Cụ thể, với doanh nghiệp lữ hành, bộ tiêu chí tập trung vào xây dựng sản phẩm du lịch bền vững, truyền thông có trách nhiệm, tiết kiệm điện, nước, giảm rác thải nhựa, bảo đảm an toàn cho du khách, tăng cường liên kết với cộng đồng địa phương và minh bạch thông tin.

Khách nước ngoài thích thú khi đến Khu du lịch Cồn Chim

Đối với khu, điểm du lịch, các tiêu chí mở rộng sang các nội dung như hồ sơ môi trường, mảng xanh, quản lý điện năng, nước, nước thải, chất thải rắn, hạn chế tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và cộng đồng dân cư, đồng thời tăng cường tuyên truyền để du khách thay đổi hành vi theo hướng văn minh, xanh và có trách nhiệm hơn.

Đối với cơ sở lưu trú du lịch, bộ tiêu chí tập trung vào yêu cầu xây dựng cơ sở lưu trú theo hướng xanh, văn minh, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động đến môi trường. Trong đó, thực hiện thủ tục bảo vệ môi trường theo quy định; khuyến khích thanh toán điện tử để giảm dùng tiền mặt; tận dụng rác hữu cơ làm phân bón; sử dụng thuốc chống côn trùng thân thiện môi trường; đồng thời giảm thiểu, kiểm soát và lập danh mục các chất độc hại sử dụng tại đơn vị.

Việc ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng điểm đến Vĩnh Long, tạo dựng hình ảnh du lịch địa phương thân thiện, văn minh và bền vững hơn trong mắt du khách.

TÍN HUY