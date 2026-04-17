Kinh tế

Doanh nghiệp ngành xây dựng tối ưu hóa dòng tiền, tiếp cận thêm nguồn tín dụng xanh

Tối 17-4, Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TPHCM (SACA) phối hợp cùng Hội Tư vấn và Đại lý Thuế TPHCM, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Tư vấn TPHCM tổ chức chương trình SACA Connect chủ đề “Tối ưu dòng tiền và khai thông nguồn vốn cho doanh nghiệp ngành xây dựng thời kỳ biến động kinh tế và Doanh nghiệp ngành xây dựng trong bối cảnh chính sách thuế mới: Thách thức tuân thủ và cơ hội bứt phá”.

Bà Mã Thanh Loan, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Tư vấn TPHCM trình bày tham luận tại chương trình SACA Connect. Ảnh: THANH HIỀN
Phát biểu tại chương trình, ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch SACA nhận định, đầu năm 2026, các doanh nghiệp xây dựng, vật liệu xây dựng gặp không ít khó khăn liên quan đến vấn đề hàng hóa, logistics, xuất nhập khẩu do ảnh hưởng bởi giá xăng dầu biến động, lãi suất tăng.

“Các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trông chờ vào tín dụng ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, để có nguồn vốn hoạt động, doanh nghiệp không nhất thiết trông chờ vào ngân hàng mà còn các nguồn khác”, ông Đinh Hồng Kỳ chia sẻ.

Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch SACA, phát biểu tại chương trình SACA Connect. Ảnh: THANH HIỀN

Tại chương trình, bà Mã Thanh Loan, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Tư vấn TPHCM phân tích, ngành xây dựng Việt Nam đang phải đối mặt với 3 thách thức lớn. Thứ nhất, là nợ đọng chéo, chủ đầu tư nợ nhà thầu chính, nhà thầu chính nợ nhà thầu phụ, nhà thầu phụ lại nợ nhà cung cấp vật liệu. Đây là mắt xích ảnh hưởng cả chuỗi cung ứng. Thứ hai, các doanh nghiệp bị vướng vào bẫy chi phí với giá thành của xi măng, cát, đá,… gia tăng, trong khi các hợp đồng ký kết trước đó đã được thỏa thuận nên biên độ lợi nhuận sẽ không còn. Thứ ba, đa số ngân hàng cho vay đang thắt chặt tín dụng đối với bất động sản.

Theo bà Mã Thanh Loan, để khắc phục những khó khăn trên, doanh nghiệp phải tối ưu hóa dòng tiền như kéo dài thời hạn tín dụng, lên lịch thanh toán tập trung, gối đầu công nợ,… Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có thể tiếp cận với nguồn tín dụng quốc tế, tín dụng xanh,…

THANH HIỀN

