Vụ án sữa giả: Tổng Giám đốc Công ty Z Holding lãnh 30 năm tù

Chiều 14-1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù đối với bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc Công ty Z Holding, trong vụ án liên quan sản xuất sữa giả HIUP.

Các bị cáo tại phiên tòa

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh nhận mức án trên cho các tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Rửa tiền".

Liên quan vụ án, bị cáo La Khắc Minh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) bị tuyên phạt tổng cộng 26 năm tù về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, "Rửa tiền”.

Cùng 3 tội danh trên, bị cáo Nguyễn Văn Minh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) nhận mức án 28 năm tù.

Các bị cáo khác trong vụ án bị tuyên phạt thấp nhất từ 15 tháng tù cho hưởng án treo, đến cao nhất là 9 năm tù về các tội danh khác nhau.

Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi của người tiêu dùng và trật tự công cộng.

Hành vi của các bị cáo tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của Nhà nước trong các lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, kế toán, thuế, kiểm soát dòng tiền công khai minh bạch...

Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trên phạm vi rộng, từ tháng 1-2023 đến 5-2025.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2023 đến tháng 5-2025, Hoàng Quang Thịnh cùng cấp dưới là La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh trực tiếp nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

3 bị cáo này đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.600 tỷ đồng.

Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả (trong đó có các sản phẩm là sữa HIUP), doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.400 tỷ đồng.

3 bị cáo thu lợi bất chính số tiền hơn 149 tỷ đồng.

