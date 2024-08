Vụ bệnh nhân tử vong sau can thiệp thay van động mạch chủ: Giám đốc Bệnh viện không biết 3 chuyên gia tham gia can thiệp

Lãnh đạo Bệnh viện Y Dược Buôn Ma Thuột cho rằng, không biết 3 chuyên gia của Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch Mai tham gia hội chuẩn và tiến hành can thiệp tại bệnh viện.

Ngày 27-8, tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, ông Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã có báo cáo liên quan đến ca tử vong tại bệnh viện sau can thiệp thay van động mạch chủ.

Theo ông Võ Minh Thành, nhóm chuyên gia từ Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), không có giấy mời hoặc hợp đồng hỗ trợ chuyên môn nhưng vẫn chủ trì hội chẩn và tiến hành can thiệp thay van động mạch chủ cho bệnh nhân tại bệnh viện. Ban giám đốc bệnh viện không hề biết có 3 bác sĩ này vào hội chẩn và tiến hành can thiệp tại bệnh viện. Khi xảy ra tai biến, nhóm can thiệp không báo cáo kịp thời với lãnh đạo bệnh viện để có chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời.

Ông Thành cho rằng, khoa Nội Tim mạch của bệnh viện mời nhóm chuyên gia từ Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch Mai (gồm: GS-TS. Phạm Mạnh Hùng, TS-BS. Đinh Huỳnh Linh, TS-BS. Lê Xuân Thận) đến hội chẩn và can thiệp cho bệnh nhân mà không báo cáo cụ thể cho lãnh đạo bệnh viện để tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về chuyển giao kỹ thuật hay hỗ trợ chuyên môn.

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, ngày 26-7, bà N.T.A. (67 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để thay van động mạch chủ qua da. Phía bệnh viện đã liên hệ, mời các chuyên gia đầu ngành tại Viện Tim mạch Việt Nam – Bệnh viện Bạch Mai, hội chẩn và đến hỗ trợ.

Ngày 27-7, bệnh nhân A. được các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật thay van động mạch chủ và sau đó bệnh nhân đã tử vong.

Sau khi bệnh nhân tử vong, Sở Y tế Đắk Lắk đã kiểm tra và phát hiện trong ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật có nhiều thiếu sót, vi phạm về chuyên môn. Đặc biệt, ca mổ có 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai thực hiện nhưng phía Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chưa cung cấp hợp đồng hỗ trợ chuyên môn và hợp đồng làm việc giữa bệnh viện với các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện cũng chưa cung cấp được hồ sơ năng lực chuyên môn như chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật liên quan... của 3 bác sĩ trên.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

