Hà Nội: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 5 người chết

Ngày 11-10, liên quan vụ cháy nhà dân ở ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) làm 5 người chết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tới kiểm tra hiện trường và chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Qua kiểm tra hiện trường vụ cháy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiên cứu quy hoạch ngõ ngách cần tập trung vào việc bảo đảm lối thoát hiểm thông thoáng, có đủ phương tiện, thiết bị chữa cháy và lực lượng ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra hiện trường vụ cháy tại ngõ 180 phố Kim Hoa

Trưa cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có công văn gửi các sở, ngành của thành phố về việc tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy nêu trên. Trong đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ chủ trì thực hiện hỗ trợ tổ chức tang lễ chu đáo cho các nạn nhân. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND TP Hà Nội chính sách hỗ trợ nạn nhân tử vong, báo cáo UBND TP Hà Nội trước 15 giờ ngày 11-10.

Hiện trường vụ cháy làm 5 người chết vào sáng sớm nay ở Hà Nội

Vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa làm 5 người tử vong là: N.Đ.L. (sinh năm 1952), H.T.H. (sinh năm 1956), N.H.M. (sinh năm 1982), Đ.T.S. (sinh năm 1988) và N.M.V. (sinh năm 2019). Hiện trường vụ cháy là ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25m2, cùng với đó ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

NGUYỄN QUỐC