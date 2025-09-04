Vụ hàng trăm người nhập viện sau ăn tiệc tân gia: Xử phạt, đình chỉ cơ sở nấu ăn

Ngày 4-9, Đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai đã báo cáo kết quả kiểm tra đột xuất đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) – đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn trong vụ tiệc tân gia khiến hàng trăm người nhập viện vì nghi ngộ độc thực phẩm.

Kết quả cho thấy cơ sở có nhiều vi phạm quy định an toàn thực phẩm như: kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đủ điều kiện; người trực tiếp chế biến và chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức; không thực hiện kiểm thực ba bước; bố trí bếp không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo...

Đoàn kiểm tra đã xử phạt hành chính 35 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của cơ sở trong 2 tháng. Cơ sở được đánh giá hợp tác, cung cấp thông tin trung thực, phối hợp với người bệnh và cơ sở y tế trong quá trình điều trị.

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, cho biết chủ cơ sở đã chi trả viện phí, chi phí ăn uống và hỗ trợ bệnh nhân với tổng số tiền hơn 114 triệu đồng.

Như Báo SGGP đã thông tin, sau bữa tiệc tân gia tại thôn Chrôh Pơnan (xã Ia Hiao), hàng trăm người dân phải nhập viện với các triệu chứng nôn ói, đau bụng, sốt.

HỮU PHÚC