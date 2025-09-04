Y tế - Sức khỏe

An toàn thực phẩm

Vụ hàng trăm người nhập viện sau ăn tiệc tân gia: Xử phạt, đình chỉ cơ sở nấu ăn

SGGPO

Ngày 4-9, Đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai đã báo cáo kết quả kiểm tra đột xuất đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) – đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn trong vụ tiệc tân gia khiến hàng trăm người nhập viện vì nghi ngộ độc thực phẩm.

Kết quả cho thấy cơ sở có nhiều vi phạm quy định an toàn thực phẩm như: kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đủ điều kiện; người trực tiếp chế biến và chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức; không thực hiện kiểm thực ba bước; bố trí bếp không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo...

Đoàn kiểm tra đã xử phạt hành chính 35 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của cơ sở trong 2 tháng. Cơ sở được đánh giá hợp tác, cung cấp thông tin trung thực, phối hợp với người bệnh và cơ sở y tế trong quá trình điều trị.

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, cho biết chủ cơ sở đã chi trả viện phí, chi phí ăn uống và hỗ trợ bệnh nhân với tổng số tiền hơn 114 triệu đồng.

Như Báo SGGP đã thông tin, sau bữa tiệc tân gia tại thôn Chrôh Pơnan (xã Ia Hiao), hàng trăm người dân phải nhập viện với các triệu chứng nôn ói, đau bụng, sốt.

Tin liên quan
HỮU PHÚC

Từ khóa

Ia Hiao Đảng ủy xã Ia Hiao Thôn Chrôh Pơnan An toàn thực phẩm Gia Lai

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn