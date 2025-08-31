Khen thưởng người tham gia cứu chữa nạn nhân nghi bị ngộ độc sau bữa tiệc tân gia

Những người âm thầm báo tin, phối hợp cứu người trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai đã được khen thưởng đột xuất. Họ được xã ví như “người hùng” góp phần bảo vệ tính mạng cho cộng đồng.

Thường trực Đảng ủy xã khen thưởng đột xuất cho những người hùng tham gia cứu chữa nạn nhân nghi bị ngộ độc

Ngày 31-8, Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp mặt, khen thưởng đột xuất 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc cứu chữa các nạn nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa tiệc tân gia tại thôn Chrôh Pơnan (xã Ia Hiao).

Các tập thể được khen thưởng gồm Trung tâm Y tế Ayun Pa, Trung tâm Y tế Phú Thiện và Chi bộ thôn Chrôh Pơnan. Sáu cá nhân được tuyên dương là Giám đốc hai trung tâm y tế, Bí thư chi bộ thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Chrôh Pơnan, cùng anh Y Cúc Mlô (tên thường gọi Nay Lợi), người trực tiếp gọi điện báo tin vào đường dây nóng cho Bí thư Đảng ủy xã, giúp địa phương triển khai kịp thời phương án cứu chữa.

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ nghi ngộ độc, xã đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp như khoanh vùng, sàng lọc người liên quan để vận động đi cấp cứu, chăm sóc y tế và lo ăn uống cho bệnh nhân trong thời gian nằm viện. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, tất cả các nạn nhân đều được chăm sóc đầy đủ, không ai nguy hiểm đến tính mạng.

Đến sáng nay, 45/131 bệnh nhân ở các địa phương đã xuất viện, số còn lại tiếp tục được theo dõi trong tình trạng sức khỏe ổn định. Xã cũng cam kết đảm bảo kinh phí điều trị cho những người không có bảo hiểm y tế, không để ai gặp khó khăn.

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao (bên trái) tặng giấy khen và biểu dương anh Y Cúc Mlô vì báo tin kịp thời để triển khai cứu chữa

“Những tập thể, cá nhân được khen thưởng hôm nay đều là những người hùng trong việc cứu chữa các nạn nhân. Họ đã góp phần quan trọng từ việc báo tin kịp thời đến phối hợp xử lý, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị cơ sở. Nhờ đó, tính mạng của người dân được bảo vệ tuyệt đối”, ông Phương nhấn mạnh.

Ông Phạm Văn Phương cũng cho biết, sau khi vận hành bộ máy xã mới, Ia Hiao xác định mục tiêu phục vụ nhân dân, đồng thời mong muốn người dân tiếp tục cung cấp thông tin để cùng địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cộng đồng.

Như Báo SGGP đã thông tin, sau bữa tiệc tân gia tại một hộ dân ở thôn Chrôh Pơnan (xã Ia Hiao), nhiều người có triệu chứng nôn ói, đau bụng, sốt. Phát hiện vụ việc, anh Y Cúc Mlô đã lên trang Facebook “Ia Hiao ngày mới” tìm số điện thoại Bí thư Đảng ủy xã, sau đó trực tiếp gọi báo tin để xã chỉ đạo điều trị cho dân. Ngay lập tức, xã đã khoanh vùng, sàng lọc, đưa người dân đi cấp cứu tại các cơ sở y tế. Đã có 131 người liên quan đến vụ việc đã được đưa đi cấp cứu tại 2 cơ sở y tế. Nhờ sự vào cuộc kịp thời, sức khỏe người dân đã ổn định.

HỮU PHÚC