Vụ 131 người nhập viện sau tiệc tân gia: Xem xét hỗ trợ chi phí điều trị

Khi nhận tin báo có vụ nghi ngộ độc thực phẩm, xác định cứu người là ưu tiên, xã Ia Hiao ngay lập tức chỉ đạo đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế, bố trí hỗ trợ ăn uống và cam kết không để người dân lo lắng về chi phí điều trị.

Tối 29-8, lực lượng chức năng xã Ia Hiao xuống thôn vận động người dân đi cấp cứu

Tối 30-8, ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai), cho biết, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ người dân điều trị sau vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại thôn Chrôh Pơnan, khiến 131 người nhập viện.

Theo tìm hiểu, khi phát hiện nhiều người có biểu hiện bị ngộ độc sau bữa tiệc tân gia, anh Nay Lợi (người dân xã Ia Hiao) xác định sự việc nghiêm trọng, cần người có uy tín của xã để chỉ đạo điều trị cho dân. Ông đã lên trang Facebook “Ia Hiao ngày mới” tìm số điện thoại Bí thư Đảng ủy, sau đó trực tiếp gọi báo tin.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao xác nhận, ngay khi nhận cuộc gọi của người dân vào chiều 29-8, ông đã cam kết khẩn trương đưa người dân đi cấp cứu, đồng thời động viên người báo tin cùng tham gia chở bệnh nhân đến bệnh viện.

Đưa người dân đi cấp cứu

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương đã chỉ đạo lập danh sách toàn bộ người dự tiệc, kể cả những người mang thức ăn về, để sàng lọc, khoanh vùng các trường hợp có triệu chứng nghi ngộ độc và vận động đi điều trị. Đồng thời, xã đề nghị Trung tâm y tế Phú Thiện và Trung tâm y tế Ayun Pa điều động xe đến hỗ trợ.

Quá trình vận động gặp khó khăn do nhiều người lo tốn viện phí. Địa phương đã giải thích, những ai có bảo hiểm y tế thì mang theo, người chưa có sẽ được xã hỗ trợ kinh phí để yên tâm nhập viện. Tại bệnh viện, khi người dân tiếp tục lo lắng nằm điều trị lâu ngày sẽ phát sinh chi phí, lãnh đạo xã đã trấn an "kinh phí có xã lo”, để người dân an tâm chữa bệnh.

“Trong thời gian bà con nằm điều trị, xã phối hợp mạnh thường quân chuẩn bị bữa ăn tập trung, bảo đảm vệ sinh thực phẩm. Lực lượng công an được bố trí giữ gìn an ninh trật tự tại thôn và bảo vệ tài sản của các hộ gia đình có người nhập viện”, ông Phạm Văn Phương nói.

Người dân cấp cứu tại bệnh viện

Như Báo SGGP đã thông tin, sau bữa tiệc tân gia tại một hộ dân ở thôn Chrôh Pơnan (xã Ia Hiao), có 131 người nhập viện với các triệu chứng nôn ói, đau bụng, sốt. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định, đang tiếp tục được theo dõi.

HỮU PHÚC