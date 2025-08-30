Gia Lai: 131 người nhập viện sau bữa tiệc tân gia

Sau khi dự tiệc tân gia tại xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai), hàng loạt người xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Đến nay, 131 bệnh nhân đã được tiếp nhận điều trị tại 2 trung tâm y tế.

Các bệnh nhân nhập viện điều trị. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngày 30-8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai cho biết, đã báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ngày 28-8, gia đình ông Ksor Đối (thôn Chrôh Pơnan) tổ chức tiệc tân gia ăn uống tại nhà với khoảng 220 khách. Gia đình thuê hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền (xã Ia Hiao) phục vụ các món ăn.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, sốt. Một số khách đem thức ăn còn dư về cho người nhà ăn, sau đó người nhà cũng có biểu hiện tương tự.

Đến chiều 29-8, các bệnh nhân lần lượt nhập viện tại Trung tâm Y tế Phú Thiện và Ayun Pa (cùng thuộc tỉnh Gia Lai) điều trị, được chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Tính đến đêm cùng ngày, có 131 người được các cơ sở y tế tiếp nhận theo dõi, điều trị, không có trường hợp tử vong. Đến nay, các bệnh nhân tạm ổn định, đang được điều trị và theo dõi tại 2 cơ sở y tế.

Chi cục đã đề nghị hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền ngừng kinh doanh dịch vụ ăn uống để điều tra, xác minh.

HỮU PHÚC