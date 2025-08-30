Y tế - Sức khỏe

An toàn thực phẩm

Gia Lai: 131 người nhập viện sau bữa tiệc tân gia

SGGPO

Sau khi dự tiệc tân gia tại xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai), hàng loạt người xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Đến nay, 131 bệnh nhân đã được tiếp nhận điều trị tại 2 trung tâm y tế.

hhgh.jpeg
Các bệnh nhân nhập viện điều trị. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngày 30-8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai cho biết, đã báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ngày 28-8, gia đình ông Ksor Đối (thôn Chrôh Pơnan) tổ chức tiệc tân gia ăn uống tại nhà với khoảng 220 khách. Gia đình thuê hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền (xã Ia Hiao) phục vụ các món ăn.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, sốt. Một số khách đem thức ăn còn dư về cho người nhà ăn, sau đó người nhà cũng có biểu hiện tương tự.

Đến chiều 29-8, các bệnh nhân lần lượt nhập viện tại Trung tâm Y tế Phú Thiện và Ayun Pa (cùng thuộc tỉnh Gia Lai) điều trị, được chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Tính đến đêm cùng ngày, có 131 người được các cơ sở y tế tiếp nhận theo dõi, điều trị, không có trường hợp tử vong. Đến nay, các bệnh nhân tạm ổn định, đang được điều trị và theo dõi tại 2 cơ sở y tế.

Chi cục đã đề nghị hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền ngừng kinh doanh dịch vụ ăn uống để điều tra, xác minh.

Tin liên quan
HỮU PHÚC

Từ khóa

Chrôh Pơnan Ia Hiao Song hỷ Tân gia Ayun Pa Gia Lai ngộ độc thực phẩm dịch vụ ăn uống

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn