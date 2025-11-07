Hàng chục người ở TPHCM nhập viện nghi do ngộ độc bánh mì

Chỉ trong 1 ngày, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) tiếp nhận 40 trường hợp cấp cứu liên quan đến bánh mì vỉa hè bán trên đường Nguyễn Thái Sơn.

Chiều 7-11, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, 40 bệnh nhân đến cấp cứu rải rác từ sáng đến tối hôm qua (ngày 6-11) với nhiều triệu chứng khác nhau: sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, có dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình.

Khai thác thông tin ghi nhận, các bệnh nhân là học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, người lao động... Trường hợp nhỏ nhất 8 tuổi và lớn nhất là 83 tuổi. Nguyên nhân cấp cứu: nghi ngờ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở tiệm vỉa hè trên đường Nguyễn Thái Sơn.

Sau khi được xử trí, 38 trường hợp đã xuất viện để theo dõi tại nhà. Hai bệnh nhân có chỉ định nhập viện điều trị tại khoa Nội tiêu hóa trong tình trạng nhiễm trùng ruột. Đến nay, tình hình bệnh nhân đã ổn định.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đang điều tra và xử lý vụ việc.

GIAO LINH