Vụ nhiều biệt thự ven biển Hà Tĩnh đổ sập trong bão số 10: Xây kè không theo giấy phép

Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh, báo cáo kết quả giám định đánh giá, xác định nguyên nhân sự cố đối với các công trình bị sập đổ, hư hỏng thuộc Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành trong cơn bão số 10 (Bualoi) cuối tháng 9-2025.

Hàng loạt căn biệt thự tại biển Xuân Thành sập đổ, hư hỏng nặng nề trong bão số 10

Theo báo cáo, dự án do Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư, được triển khai tại địa bàn xã Tiên Điền và xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh). Công trình thuộc loại dân dụng cấp III, quy mô lớn với hàng trăm căn biệt thự, nhà liền kề cùng các hạng mục phụ trợ liên quan. Các công trình được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2019-2020. Sự cố xảy ra từ ngày 27 đến 29-9-2025.

Căn biệt thự tại biển Xuân Thành bị hư hỏng nặng nề trong bão số 10

Qua kiểm tra hiện trường, thu thập hồ sơ và giám định, xác định 23 căn biệt thự nằm tiếp giáp khu vực kè biển bị hư hỏng hoặc sụp đổ; đồng thời, một số hạng mục công trình khác như kè biển, bể bơi và tường rào cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đặc biệt, phần kè biển không được cấp phép xây dựng có tổng chiều dài 884,09m và đã được thi công xây dựng bằng gạch bê tông. Qua kiểm tra hiện trạng cho thấy, phần kè bị sập đổ có chiều dài 832,09m, chiếm 94,11% tổng chiều dài kè; phần còn lại không bị sập đổ, hư hỏng.

Nguyên nhân sự cố được xác định có cả yếu tố khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân khách quan là do thời tiết bất lợi, thời điểm bão đổ bộ, khu vực ven biển Hà Tĩnh ghi nhận gió giật mạnh tới cấp 14, mưa lớn kéo dài và sóng biển cao tới 7m, trùng thời điểm triều cường dâng cao.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt này khiến sóng lớn làm phá hoại hầu hết bờ kè biển trước dãy biệt thự, làm sạt lở, khoét chân móng; kè biển bị gãy đổ gần như toàn bộ, nhiều căn biệt thự giáp biển bị đổ sập một phần, hàng rào, bể bơi bị sụt lún, sụp đổ khu vực giáp biển (sập đổ hướng ra biển)…

Nguyên nhân chủ quan là do quá trình thi công được thực hiện theo phương án kè biển chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng, thiết kế không đảm bảo điều kiện chịu lực. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố gây sụp đổ, hư hỏng các công trình. Ngoài ra, quá trình thi công kè chưa tuân thủ đầy đủ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thực tế có sai khác so với hồ sơ bản vẽ hoàn công.

Do đó, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc khắc phục hậu quả của sự cố. Chủ đầu tư cũng có trách nhiệm chi trả toàn bộ kinh phí giám định sự cố cho Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng theo hợp đồng đã ký kết. Các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra, thi công và giám sát cũng phải chịu trách nhiệm liên đới theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Một số căn biệt thự tại biển Xuân Thành sập đổ trong bão số 10

Trên cơ sở kết quả giám định, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức phá dỡ các công trình bị hư hỏng, sụp đổ, không còn khả năng sửa chữa, khắc phục nhằm bảo đảm an toàn, an ninh và trật tự tại địa phương. Thời gian thực hiện việc khắc phục hậu quả sự cố không quá 6 tháng.

Một trong số căn biệt thự tại biển Xuân Thành sập đổ trong bão số 10

DƯƠNG QUANG