Nắng nóng gia tăng từ tháng 4

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, nắng nóng có xu hướng gia tăng từ tháng 4, mở rộng ra Bắc bộ và Trung bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia vừa báo cáo đánh giá tình hình thời tiết cả nước trong các tháng đầu năm và nhận định xu thế thời tiết cả nước từ nay đến tháng 9.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ đầu năm 2026 đến nửa đầu tháng 3, phía Bắc vẫn tiếp tục có không khí lạnh, trong khi nắng nóng đã xuất hiện sớm tại khu vực Nam bộ.

Cụ thể, từ tháng 1 đến nửa đầu tháng 3, có 8 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Các đợt không khí lạnh này đã gây ra 2 đợt rét đậm, rét hại diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất trong các đợt rét phổ biến từ 8 đến 11 độ C, vùng núi từ 5 đến 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C.

Ở chiều ngược lại, nắng nóng đã xuất hiện sớm tại Đông Nam bộ trong nhiều ngày của tháng 2. Theo cơ quan khí tượng, đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026 và xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm.

Cơ quan khí tượng - thủy văn dự báo từ tháng 4 đến tháng 6, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An trong tháng 4 có thể cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm.

Đáng chú ý, nắng nóng sẽ gia tăng từ tháng 4. Trước mắt, nắng nóng tiếp tục duy trì và tăng cường độ tại khu vực Đông Nam bộ, sau đó mở rộng sang khu vực Tây Nguyên và Tây Nam bộ. Tại khu vực Tây Bắc bộ và phía Tây của khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nắng nóng cũng có khả năng xuất hiện từ khoảng tháng 4, sau đó mở rộng ra toàn khu vực Bắc bộ và Trung bộ từ cuối tháng 5, với cường độ tăng dần trong các tháng tiếp theo.

PHÚC VĂN