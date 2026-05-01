Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu còn vắng xe trong ngày 1-5

Ngày 1-5, dù cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện trên tuyến vẫn khá thấp, trong khi quốc lộ 51 tiếp tục đông xe do nhiều tài xế chưa quen lộ trình hoặc chưa nắm rõ thông tin tuyến mới.

Trong ngày 1-5, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ghi nhận lượng phương tiện lưu thông khá thưa thớt, nhiều đoạn đường thông thoáng dù đang cao điểm nghỉ lễ. Các xe di chuyển ổn định, khoảng cách xa, giúp hành trình thuận lợi hơn.

Nhiều tài xế lựa chọn tuyến cao tốc để rút ngắn thời gian, hạn chế tình trạng chen chúc với xe tải, xe container như trên quốc lộ 51.

Quốc lộ 51 vẫn đông phương tiện

Trong khi đó, quốc lộ 51 vẫn có mật độ phương tiện cao, đặc biệt theo hướng từ Vũng Tàu về Đồng Nai. Dòng xe di chuyển chậm nhưng ổn định, chưa xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, song áp lực giao thông lớn hơn đáng kể so với tuyến cao tốc.

Theo nhiều tài xế, nguyên nhân khiến quốc lộ 51 vẫn đông là do chưa nắm rõ cao tốc đã khai thác hoặc còn lúng túng với các điểm kết nối lên xuống. Một số người lo ngại đi nhầm đường nên tiếp tục chọn tuyến cũ.

Phương tiện trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Dự báo trong những ngày tới, khi thông tin về tuyến cao tốc được phổ biến rộng rãi hơn, lượng xe trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ tăng, góp phần giảm tải cho quốc lộ 51.

THÀNH HUY

