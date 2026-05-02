Xem xét cơ chế đặc thù xây dựng tuyến metro kéo dài đến sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi công văn số 3722/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về cơ chế đặc thù xây dựng công trình khẩn cấp đối với Dự án kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Tuyến metro kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao các bộ: Công an, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến đối với đề xuất, kiến nghị của UBND TP Đồng Nai về kiến nghị ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với Dự án kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Trong đó, lưu ý làm rõ sự phù hợp với quy định của pháp luật đối với các cơ chế đặc thù, thẩm quyền giải quyết và các vấn đề có liên quan. Có ý kiến gửi UBND thành phố Đồng Nai trước ngày 10-5-2026 để nghiên cứu, tiếp thu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 21-4-2026, UBND tỉnh Đồng Nai (nay là UBND TP Đồng Nai) đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án.

Việc đầu tư tuyến metro kết nối trực tiếp từ TPHCM là giải pháp căn cơ để bảo đảm năng lực vận chuyển hành khách khối lượng lớn; giảm tải cho hệ thống đường bộ; tăng cường kết nối liên vùng; phát huy hiệu quả khai thác sân bay Long Thành; tạo động lực phát triển đô thị, dịch vụ theo định hướng giao thông công cộng.

Dự án đã được HĐND thành phố Đồng Nai thông qua chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 65.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

