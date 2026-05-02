Hôm nay 2-5, dự kiến sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ hơn 112.000 lượt khách

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Sáng 2-5, Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, sản lượng khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì ở mức cao sau kỳ nghỉ lễ, với 709 chuyến bay dự kiến, phục vụ khoảng 112.780 hành khách.

Cụ thể, tổng số chuyến bay hành khách chiếm đa số với 681 chuyến, 15 chuyến bay thuê chuyến, 9 chuyến bay hàng hóa và 4 chuyến bay chuyên cơ.

Trong ngày, có 355 chuyến bay đi (gồm 205 chuyến quốc nội, 150 chuyến quốc tế) và 354 chuyến bay đến (206 chuyến quốc nội, 148 chuyến quốc tế).

Về sản lượng hành khách, tổng số khách đi đạt 49.168 lượt, trong đó khách quốc nội là 25.261 và quốc tế 23.907. Lượng khách đến cao hơn với 63.612 lượt, gồm 36.247 khách quốc nội và 27.365 khách quốc tế.

Theo phân bổ, nhà ga T1 phục vụ 73 chuyến bay quốc nội đi (10.356 hành khách) và 73 chuyến bay đến (14.979 hành khách). Nhà ga T3 ghi nhận 130 chuyến bay đi (14.905 hành khách) và 132 chuyến bay đến (21.268 hành khách). Nhà ga quốc tế T2 khai thác 145 chuyến bay đi (23.907 hành khách) và 143 chuyến bay đến (27.365 hành khách).

So với ngày 1-5, sản lượng khai thác tăng đáng kể. Trước đó, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ghi nhận 658 chuyến bay với 98.969 hành khách.

Sự gia tăng này phản ánh nhu cầu đi lại vẫn ở mức cao trong giai đoạn cao điểm lễ, đồng thời đặt ra yêu cầu các đơn vị khai thác tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an toàn, an ninh và chất lượng phục vụ hành khách.

QUỐC HÙNG