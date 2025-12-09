Nhộn nhịp đường tour cuối năm

Không khí du lịch cuối năm đang “nóng” dần cả trên bầu trời lẫn dưới mặt đất. Một số hãng hàng không liên tiếp mở đường bay mới, tăng tần suất khai thác, trong khi những hành trình “săn tuyết”, đón Giáng sinh, ngắm Bắc cực quang hay du ngoạn các thành phố châu Âu đang trở thành tâm điểm hút khách Việt. Tất cả báo hiệu một mùa cao điểm Giáng sinh và năm mới 2026 đầy sôi động.

Chi trả cao cho tour chuyên biệt

Đón đầu làn sóng du lịch quốc tế cuối năm, các doanh nghiệp lữ hành tại TPHCM đồng loạt tung sản phẩm mới, tạo không khí sôi động ngay từ đầu tháng 12. Lữ hành Saigontourist ghi nhận lượng khách khởi hành sớm hơn mọi năm để tận hưởng trọn vẹn mùa Giáng sinh ở nhiều quốc gia, với các hành trình 4-8 ngày.

Khách Việt Nam trải nghiệm du lịch tại Nhật Bản do BenThanh Tourist tổ chức. Ảnh: HÂN GIA

Tâm điểm mùa du lịch 2025-2026 thuộc về các hành trình săn cực quang và khám phá xứ tuyết. Anh Nguyễn Quốc Huy (50 tuổi, Hà Nội) đã đăng ký tour Nga 9 ngày với trải nghiệm mô tô tuyết, làng Saami, ngắm cực quang. “6 tháng nay, tôi chăm chỉ rèn luyện tập thể lực để đủ sức đi tour mùa lạnh”, anh Huy nói. Chị Lê Phương Anh (45 tuổi, TPHCM), vừa đặt tour Yellowknife (Canada) 11 ngày, chia sẻ: “Gia đình tôi lên kế hoạch từ nửa năm trước vì muốn săn cực quang đúng mùa đẹp nhất. Trước chỉ xem hình trên mạng, năm nay tour đa dạng, giá hợp lý nên cả nhà quyết định đi”.

Dòng tour hướng đến Trung Đông - Nam Á như: Oman - Qatar, Ấn Độ - Nepal, Morocco; hay du thuyền Singapore - Penang - Phuket tiếp tục hút khách nhờ giá linh hoạt, phù hợp nhiều nhóm du khách. Nhu cầu ngắm tuyết tăng mạnh tại Hàn Quốc với các tuyến Seoul: Busan - Seoul, Seoul - Jeju. Ở châu Âu, các điểm Tillis, Jungfrau hay tuyến Pháp - Thụy Sĩ - Italy đều được đặt chỗ sớm.

Nhật Bản cũng là lựa chọn hấp dẫn của người Việt như trượt tuyết Fujiten Snow Resort, lễ hội hoa mận Atami, các điểm kinh điển Tokyo - núi Phú Sĩ - Osaka - Kyoto... Bà Hoàng Thùy Linh, Phó Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Lữ hành Saigontourist, cho biết trên đây đều là những “sản phẩm đinh” của mùa đông và được khách săn đón nhiều nhất. Theo Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản, 10 tháng năm 2025, lượng khách Việt đến Nhật đạt 583.000 lượt, tăng 9,8% so với cùng kỳ; riêng tháng 9 và 10 tăng trên 9% và 4%. Nhật Bản được dự báo sẽ tiếp tục lập kỷ lục đón khách Việt năm thứ ba liên tiếp.

Bên cạnh đó, thị trường cũng chứng kiến xu hướng dịch chuyển sang các điểm đến thiên nhiên nguyên bản và trải nghiệm độc bản. Mới đây, BenThanh Tourist công bố “Tour of the Year 2026” - New Zealand, điểm đến dẫn đầu với 4.932/35.000 phiếu khảo sát do doanh nghiệp ghi nhận. Ông Thi Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm Du lịch khách lẻ BenThanh Tourist, cho biết dòng tour cao cấp năm 2026 tập trung vào trải nghiệm “độc nhất vô nhị”, khai thác văn hóa bản địa và thiên nhiên hùng vĩ. Giá tour New Zealand ở mức gần 100 triệu đồng (6 ngày 5 đêm) đến 130 triệu đồng/người (8 ngày 7 đêm), cho thấy khách Việt sẵn sàng chi mạnh cho hành trình chất lượng cao.

Tấp nập đường bay

Chỉ trong tháng 12, mạng bay quốc tế của các hãng hàng không liên tục nối dài. Vietnam Airlines công bố khai thác đường bay thẳng TPHCM - Copenhagen từ ngày 15-12, mở rộng sự hiện diện của hãng đến Bắc Âu đúng thời điểm dòng khách Việt có xu hướng đi xa hơn trong kỳ nghỉ cuối năm. Trước đó, đường bay Hà Nội - Cebu (Philippines) đã đi vào hoạt động ngày 3-12, đưa du khách đến thành phố biển nổi tiếng của đảo quốc này. Cuối tháng này, ngày 24-12, tuyến TPHCM - Điện Biên - Hà Nội sẽ được đưa vào khai thác, tạo thêm lựa chọn cho khách thích khám phá vùng Tây Bắc mùa đông.

Đoàn khách Việt Nam tham quan Nhật Bản do Lữ hành Saigontourist tổ chức. Ảnh: HÂN GIA

Hãng Vietjet cũng tăng tốc mạnh mẽ, từ ngày 3-12 đã khai thác trở lại các đường bay đến Côn Đảo; từ 19-12, tăng tần suất tuyến TPHCM - Manila (Philippines) lên khai thác hàng ngày; còn tuyến Hiroshima - Hà Nội được nâng lên 4 chuyến/tuần từ ngày 20-12, góp phần đưa tổng số chuyến bay giữa Việt Nam - Nhật Bản lên 70 chuyến mỗi tuần. Bên cạnh đó, Vietjet vừa khai trương đường bay Kuala Lumpur - Đà Nẵng, trở thành tuyến thứ ba kết nối Malaysia và Việt Nam. Hãng cũng gây chú ý khi tiếp nhận tới 22 máy bay chỉ trong chưa đầy một tháng nhằm phục vụ cao điểm Tết 2026 và mở rộng mạng bay quốc tế.

Trên đường bay mới, Sun Phu Quoc Airways cũng đã tiếp nhận 4 máy bay đầu tiên chuẩn bị vận hành các tuyến Đà Nẵng - Phú Quốc, Nha Trang - Phú Quốc từ tháng 3-2026. Hãng dự kiến mở các đường bay quốc tế từ “đảo ngọc” đến Hàn Quốc, lãnh thổ Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Hồng Công (Trung Quốc), Ấn Độ trong năm 2026. Cục Hàng không Việt Nam thông tin, toàn ngành dự kiến đạt 84 triệu khách và 1,4 triệu tấn hàng hóa trong năm 2025, tăng lần lượt 11,4% và 18% so với năm trước, một con số cho thấy du lịch mùa đông và mùa Tết 2026 đang tăng trưởng tốt.

Phong phú sản phẩm tại Tuần lễ Du lịch TPHCM Hàng loạt hoạt động đang diễn ra tại các xã, phường và đặc khu trên địa bàn TPHCM xuyên suốt Tuần lễ Du lịch. Chẳng hạn, từ nay đến hết ngày 12-12, ở khu vực tiểu đảo trước chợ Bến Thành (phường Bến Thành) sẽ diễn ra không gian văn hóa truyền thống, tiểu cảnh check-in, giao lưu du lịch, đêm nghệ thuật, hoạt động Stamp Your Vibe, hộ chiếu ẩm thực khám phá vị giác TPHCM… Bên cạnh đó, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo (phường Bình Dương) diễn ra Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Mua sắm và triển lãm tranh từ ngày 3 đến 7-12; chương trình Bình Dương Mega Sale 2025 giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực vùng miền, thời trang và âm nhạc. Khu du lịch Hamptons Plaza (xã Hồ Tràm) diễn ra đêm nghệ thuật 6-12; triển lãm thuyền thúng, hoạt động tương tác từ ngày 5 đến 12-12; thả diều nghệ thuật và thể thao biển từ ngày 5 đến 7-12…

