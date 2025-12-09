An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên

Về định hướng kế hoạch tài chính 5 năm 2026 - 2030, tỉnh An Giang đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 11% trở lên, tổng thu ngân sách Nhà nước dự kiến hơn 162.000 tỷ đồng.

Quang cảnh kỳ họp

Sáng 9-12, tại phường Rạch Giá, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định những nội dung về tài chính - ngân sách thuộc thẩm quyền phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về định hướng kế hoạch tài chính 5 năm 2026 - 2030, tỉnh An Giang đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 11% trở lên, quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng trong cả giai đoạn; tổng thu ngân sách Nhà nước dự kiến hơn 162.000 tỷ đồng. Đây là những mục tiêu cao, để An Giang bứt phá, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua 4 nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý, định hình khuôn khổ tài chính - ngân sách của tỉnh trong năm 2026, là nền tảng cho cả giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026, với tổng dự toán thu ngân sách 32.362 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương hơn 59.806 tỷ đồng; nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2026 hơn 39.342 tỷ đồng (không bao gồm chi bổ sung cho ngân sách cấp xã).

Tiếp đến, nghị quyết về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã năm 2026 trên địa bàn tỉnh; nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, những nghị quyết này tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh tổ chức phân bổ và điều hành ngân sách phù hợp với triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và Luật Ngân sách Nhà nước 2025 từ ngày 1-1-2026.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành việc giao dự toán và phân bổ ngân sách năm 2026, bảo đảm đúng nghị quyết của HĐND tỉnh và phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước 2025. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai dự toán, đặc biệt là những nội dung mới liên quan đến phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi, định mức phân bổ chi thường xuyên và tỷ lệ phân chia các khoản thu, nhất là các khoản thu có nhiều dư địa và khả năng vượt chỉ tiêu đề ra.

UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra và kịp thời đôn đốc thực hiện, bảo đảm cân đối nguồn thu với nhiệm vụ chi; điều hành ngân sách thận trọng, chặt chẽ, tuân thủ kỷ luật - kỷ cương nhưng linh hoạt trong vai trò điều tiết, điều phối giữa các cấp ngân sách theo quy định….

NAM KHÔI